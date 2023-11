Malestar en San Mateo por la falta de un administrativo en el consultorio

Al Ayuntamiento de San Mateo de Gállego llegan vecinos para pedir ayuda y conseguir una citación para el médico a través de la aplicación Salud Informa o para una vacunación y «se les ayuda», pero hay otras cuestiones como solicitar el pin, la tarjeta sanitaria o una citación a una especialidad que no pueden hacerse y los vecinos tienen que acudir a Zuera, donde está el centro de salud de referencia del municipio. Esto hasta mayo lo hacía personal del Gobierno de Aragón pero ese mes se retiró ese puesto por parte del Salud y «no se ha repuesto».

Esta situación ha provocado quejas y malestar entre los vecinos, que han puesto en conocimiento este problema tanto a Sanidad –la directora del Área de Atención Primaria visitó la zona recientemente– como al Justicia de Aragón. La situación no es nueva, se da desde mayo y el consistorio no puede reponer esa plaza ni contratar ya que «no es competencia municipal», asegura el alcalde, José Manuel Gómez. Además, unos informes llevados a cabo por personal propio del consistori fueron «muy duros» y «nos dijeron que no se podía hacer», cuenta. Los protocolos han cambiado y la ley de protección de datos también ha hecho lo suyo, reconoce el alcalde de este municipio de alrededor de 3.500 personas censadas, aunque hay más habitantes. Esa persona que estaba en San Mateo se trasladó a Zuera.

Antes del covid, esta labor la llevaba a cabo una trabajadora del ayuntamiento de forma voluntaria, pero llegó el coronavirus y «pidió volver a su plaza».

El Gobierno de Aragón durante la pandemia facilitó el personal, pero con su fin se retiró y se mantuvieron plazas «a la brava", ya que desde el consistorio se solucionó de forma provisional con un auxiliar administrativo municipal hasta que se emitieron los informes desfavorables. Además, ya había entrado, explica el alcalde, la nueva reforma laboral que impide la contratación temporal. En ese momento el Gobierno de Aragón volvió a reponer la plaza... hasta mayo.

«La persona que cubría a esta persona era la bibliotecaria, lo que suponía que cuando tenía que hacer esta labor, la biblioteca tenía que estar cerrada». Los vecinos se quejan y es «difícil hacerlo entender, que no es competencia local ni me permiten pagar esa nómina». Tanto en el ayuntamiento como los propios médicos ayudan en lo que pueden, pero «no es suficiente».

Soluciones

Este no es un problema único de San Mateo de Gállego, reconoce el alcalde, ya que se da en otros municipios de tamaño medio como La Puebla de Alfindén, cuyo centro de salud de referencia es Alfajarín; o Cuarte, que depende de María de Huerva, entre otros. Por eso, el alcalde quiere que la solución sea conjunta para todos los pueblos. El consistorioha realizado al Gobierno de Aragón varias soluciones, como obtener un permiso para ejercer una competencia propia o que en lugar de que «nos llegue del fondo local 120.000 euros como hasta ahora, recibamos 80.000 y que personal de la DGA realice este trabajo», señala.

Desde Sanidad están estudiando la medida jurídica «más adecuada y acorde con la legislación en materia de administración local» para solucionar a la mayor brevedad la situación, que, señalan, «no es nueva y la anterior gerencia ya era conocedora». El alcalde reconoce la buena voluntad del departamento y espera que se solucione en breve. Mientras tanto, los problemas burocráticos tendrán que resolverse en el centro de salud de Zuera.