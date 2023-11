Tras un inicio de 2023, y gran parte de 2022, en el que la sequía, en algunos casos dramática, el arranque del nuevo año hidrológico (que comienza en octubre) ha comenzado con buenas noticias y aires de optimismo y esperanza. Esta mejoría se debe a las abundantes precipitaciones caídas en Aragón y especialmente en la provincia de Huesca y en los Pirineos.

Unas intensas y continuadas lluvias que han dado un giro casi de 180 grados a la situación de los embalses más importantes de la comunidad y que han permitido abandonar en muchas unidades territoriales el paso de las situaciónes de alerta o emergencia a recuperar la normalidad e incluso estar, a estas alturas del año, por encima de sus valores habituales. Un dato que contrasta con los del inicio de octubre, cuando, a día 1 de ese mes, los embalses aragoneses se encontraban tan solo al 32% de su capacidad. La noticia más positiva que deja la actual situación es que desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) muestran su confianza en que, con el nivel con el que van a comenzar los embalses en diciembre, «pueda quedar cubierta gran parte de los riegos en Aragón en esta campaña y hasta verano».

Especialmente boyante es el estado de los pantanos en la margen izquierda del río Ebro. En la Unidad Territorial del Río Gállego, Lanuza está con 9 hm3 (58% de capacidad) y Búbal con 51 hm3 (83%), cuando su media de los últimos cinco años es contener 23 hm3 y estar al 50% de llenado. En esta unidad territorial también está La Sotonera, con 177 hm3 y al 94%.

Por su parte, el embalse de Mediano, con 322 hm3 está al 75% de llenado y presenta un gran aspecto. A su característica torre, más o menos sumergida según el nivel del agua, solo se le ve actualmente la parte de arriba. La media de los últimos cinco años para esta fecha en Mediano es tener 174 hm3, es decir estar al 50%, lo que supone casi un 25% menos de su estado actual. Por su parte, el Grado tiene 323 hm3 (80%). Además, el embalse de Barasona presenta 72 hm3, lo que supone un 86% de su capacidad, un 36% más de su media en el último lustro.

Yesa

También es muy esperanzadora la situación de Yesa, uno de los mayores pantanos de Aragón. Si sus niveles de agua venían preocupando desde hace más de un año, ahora el pantano parece haber superado su momento crítico y se encuentra al 84% de su capacidad cuando hace menos de un mes se encontraba al 47%. Tanto es así que el nivel actual de Yesa es un 70% superior al del año pasado por estas mismas fechas. Incluso desde la CHE aseguran que se tuvo que soltar agua hace unos días.

Buena parte de estas cifras se deben a las borrascas, en especial Celine, Ciarán y Domingos, que han azotado con fuerza el Pirineo aragonés entre finales de octubre y principios de noviembre. Unas lluvias continuadas y por algunos momentos torrenciales, lo que llevó a elevar al máximo los niveles de alerta por posibles desbordamientos. Algunas poblaciones, como en el caso de Canfranc, se temieron lo peor, pero afortunadamente la sangre no llegó al río y no hubo que lamentar más que algunos daños materiales y cortes en carreteras. Eso sí, los caudales de ríos como el Aragón, el Gállego o el Ésera han provocado el aumento significativo de los niveles de los principales embalses. Unos datos que, echando la vista más atrás, no son excepcionales, pero, viniendo de dos años en que la sequía ha puesto en jaque a muchos sectores, deja una situación que, sin ser todavía idílica, es mucho más satisfactoria de la que se podía esperar a estas alturas.

Alivio

Así lo confirma José Antonio Pradas, el presidente de Riegos del Alto Aragón, que se muestra aliviado por el momento que viven los embalses y espera una campaña en que no se tengan que repetir los cortes en el suministro de «hasta un 50%» que hubo que aplicar el pasado año. «Las lluvias siempre son bienvenidas. Comparativamente estamos en una situación muchísimo mejor y que invita al optimismo o, por lo menos, a no ser pesimistas», analiza Pradas.

Aunque el presidente de Riegos del Alto Aragón (el mayor sistema de regadío de España y de la Unión Europea) también se muestra prudente y prefiere no lanzar las campanas al vuelo todavía, «Hay que ver cómo evoluciona todo y hay que esperar para sacar conclusiones. La perspectiva es buena, pero tiempo habrá de hacer análisis», reitera Pradas, para el que la llegada de las nevadas será clave para que la buena situación pueda alargarse en el tiempo y olvidar las estrecheces sufridas por la sequía: «Necesitamos embalses llenos y mucha nieve en las montañas».

Por otro lado, José Antonio Pradas sigue reclamando nuevas obras para no «despilfarrar agua como sucede en tantísimas ocasiones». «Lo lógico es aprovechar los principales cauces para hacer infraestrcuturas que además podrían evitar los desbordamientos que se producen de manera cíclica», subraya el presidente de Riegos del Alto Aragón.

Aunque no todo son buenas noticias en Aragón. La nota negativa del estado de los embalses la deja la margen izquierda del Ebro, que incluso «empieza a preocupar», según la CHE. El eje del Ebro no ha salido de la alerta por escasez y no parece que vaya hacerlo por el momento. El caso más representativo es el embalse de Canelles, que registra su nivel más bajo de los últimos 20 años al estar al 16% de su capacidad.