Los principales cargos institucionales de Vox en Aragón, la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, y el vicepresidente primero del Gobierno y consejero de Desarrollo Territorial, Alejandro Nolasco, van a evitar la foto institucional en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana pero está siendo conmemorado este viernes por todas las instituciones aragonesas.

Ambos han justificado su ausencia en este simbólico día con un viaje institucional a varios cientos de kilómetros de la comunidad autónoma.

El propio presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha justificado la ausencia de los máximos cargos institucionales de Vox en Aragón "por problemas de agenda" y ha defendido que, de no ser así, habrían participado en los actos del 25N. "No han estado los consejero que tenían agendas que no les permitían venir, pero han estado todos los directores generales y jefes de gabinete de todos los partidos que forman o apoyan al Gobierno. Todo el Gobierno ha estado presente en este acto porque era un acto para expresar el apoyo al Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, y en esa lucha contra la violencia machista está el Gobierno al completo", ha defendido Azcón.

El motivo de la ausencia de Fernández y Nolasco en el 25N es su participación en en la jornada conmemorativa del 555 aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos, que se celebra en el Palacio de los Vivero, en Valladolid. También participa en este evento el vicepresidente primero de las Cortes, el popular Ramón Celma.

En el caso del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, su consejero Ángel Samper no ha participado en el acto, según fuentes del departamento, por "citas ineludibles" que le impedían asistir pero que no aparecen en la agenda pública.

Sí han participado en el acto del 25N la directora general de Desarrollo Rural, Rosa Charneca, el director general de Caza y Pesca, Jorge Valero y el Jefe de Gabinete, Santiago Ucelay. Por parte del Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, han estado presentes el director general de Desarrollo Territorial, Luis Loren; y la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor.