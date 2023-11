Lío en el Colegio de Enfermería de Zaragoza

¿Es necesario una nueva sede para el Colegio de Enfermería de Zaragoza? A esta pregunta «queríamos que nos respondieran en una asamblea general extraordinaria» convocada para el próximo 28 de noviembre, asegura la presidenta de la institución colegial, Teresa Tolosana.

Sin embargo al colegio han llegado quejas, una docena, reconoce la presidenta, por la celebración de esa asamblea siendo que hace ya unos días se había celebrado otra y había salido que no, que las colegiadas no daban el visto bueno al traslado de la sede actual, situada en la calle Tomás Bretón, a una nueva.

Tolosana confirma esa primera asamblea y las quejas, que han sido «variopintas: desde no celebrarla a todo lo contrario, a poder votar por voto delegado o durante todo el día», explica la presidenta. Unas decían que esa asamblea «no era válida» y otras que «no se podía repetir» porque ya se había elegido.

Una de esas colegiadas molestas ha asegurado a este diario que en esa primera votación las enfermeras no creían «necesario invertir» en otra sede. Por eso se mostraba sorprendida al haber dado por nula esa reunión y convocar otra de forma extraordinaria. ¿Los motivos? «Los votos delegados no son válidos», cuenta esta colegiada que le han dicho desde la junta directiva. Sin embargo ella insiste en que fueron desde el propio Colegio de Enfermería de Zaragoza «donde se nos dio la plantilla a rellenar». Por eso, no entiende esta profesional que se repita la votación cuando no se va a dar opción a ese voto delegado o telemático, teniendo en cuenta que las enfermeras trabajan las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, por lo que «saben que un tercio de las enfermeras no podremos acudir», señala. Además, asegura que el contrato ya está firmado por parte de la junta del colegio, aunque desde esta aseguran que la asamblea era para decidir si se compraba o no el nuevo local, situado en la planta baja de un inmueble en la calle José María Lacarra de Miguel, número 40.

Esta colegiada descontenta asegura que se ha creado por redes sociales un grupo para mostrar ese malestar, donde además señalan que "no existe un plan estratégico más allá de la compra del local" y que desconocen qué se hará con la actual sede ya que supondrá un "coste brutal" mantener las dos durante años. Y es que la nueva "apenas supone 100 metros cuadrado más de espacio" cuando la formación actual suele ser online por lo que solo se mejorará "los despachos y zonas de administración". Afirman que la sede se amplió hace poco y creen que "no se puede estar con operaciones inmobiliarias cada nueva Junta de Gobierno. Esto es un colegio profesional no una inmobiliaria", dicen. Además, considera que "a corto-medio plazo esto supondrá la subida de las cuotas colegiales".

Consulta retirada

La presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza señala que las colegiadas deben estar «tranquilas» ya que esa asamblea extraordinaria no se llevará a cabo. Uno de los colegiados ha mandado una carta al Consejo General de Enfermería, que es el garante de que los colegios provinciales se ajusten a los estatutos y la legislación, por lo que «hemos decidido suspenderla» a la espera de la respuesta del Consejo General y una vez que lo haga «ya veremos cuando» se lleva a cabo, según la decisión del Consejo. Mientras tanto, la sede no se mueve.