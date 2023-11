La Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público este lunes el Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones a las Cortes de Aragón del 28 de mayo de 2023, en el que da por bueno el 99% de los gastos justificados por los partidos políticos. Este informe es obligatorio para que las formaciones políticas cobren del Gobierno de Aragón la subvención que les corresponde, de acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En total, los partidos aragoneses gastaron casi 2,3 millones de euros en las autonómicas y recibirán 1,9 millones en subvenciones, en función de su representación electoral.

La Cámara de Cuentas ha revisado la documentación presentada por el PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Aragón- Teruel Existe, Podemos-Alianza Verde, Izquierda Unida y el PAR. Aunque también se presentó a las elecciones autonómicas, Ciudadanos renunció a recibir subvenciones en este proceso electoral, de modo que los datos no han sido analizados por la Cámara.

El objetivo del informe es verificar que los gastos declarados son los que fija la normativa electoral y, en caso de apreciar irregularidades contables o en los límites legalmente establecidos con respecto a los gastos e ingresos electorales, proponer la denegación o reducción de la subvención.

El límite de gasto que tenían las formaciones políticas para las elecciones a Cortes era de 886.010 euros. Las formaciones con representación en las Cortes reciben como máximo 12.610 euros por escaño y 0,76 por voto obtenido, además de la subvención que se da por envíos electorales (propaganda, sobres y papeletas) de 0,27 euros por elector, si se justifica dicho gasto y se obtiene grupo parlamentario. Aquí se genera uno de los habituales agujeros para los partidos que no consiguen formar grupo propio, por el elevado coste del buzoneo de las papeletas en papel, una reminiscencia de las campañas más clásicas que sigue vigente y que es una modalidad por la que optan prácticamente todas las formaciones.

El 99% de los gastos justificados, admitidos por la Cámara de Cuentas

Según el informe del ente fiscalizador, los gastos electorales totales declarados por las formaciones políticas ascienden a 2.298.057 euros, de los que la Cámara ha admitido 2.290.142, el 99%.

La mayoría del gasto se ha destinado a la confección de sobres y papeletas para el buzoneo y a su envío, a la organización y el funcionamiento general y a propaganda y publicidad.

Los pequeños gastos que no han sido admitidos, y que suman 7.915 euros, se corresponden con gastos no contemplados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, o que no han sido justificados. Es decir, a día de hoy, las formaciones políticas conocen con detalle qué gastos pueden imputar en el proceso electoral, lo que significa que hay pocas sorpresas en el momento de su fiscalización.

Según señala la Cámara, aplicados los límites legales para gastos ordinarios, a las formaciones políticas les corresponde una subvención total de 1.929.500 euros, que financia el 84% de los gastos admitidos por la Cámara de Cuentas derivados de este proceso electoral. De este importe, la cantidad que queda pendiente de pagar por el Gobierno de Aragón asciende a 1.634.066 euros, una vez descontado el anticipo que transfirió a las formaciones políticas antes del periodo electoral.

¿Qué partido gastó más?

El informe detalla el importe que cobrará cada formación por los gastos electorales en función de los resultados obtenidos en elecciones autonómicas del 28 de mayo. Al PP le corresponden 626.935 euros; al PSOE, 615.824; a Vox, 81.208 euros; a Chunta Aragonesista, 258.136 euros; a la coalición Aragón- Teruel Existe, 277.371; a Podemos, 28.649; a IU, 25.081; y al PAR, 16.293 euros.

Como cada partido gastó diferentes cuantías y el resultado de las urnas delimita la cantidad de la subvención que pueden percibir, en algunos casos estas ayudas públicas no llegan a cubrir el total del dinero gastado, o ni siquiera la mitad.

En concreto, el PP gastó 627.435 euros; el PSOE, 615.824; Vox, 81.208; Chunta Aragonesista, 263.405; la coalición Aragón-Teruel Existe, 277.729; Podemos, 339.253 euros; Izquierda Unida, 46.563; y el PAR, 46.636 euros.

De ellos, la Cámara de Cuentas ha admitido todos los gastos al PSOE, Vox, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. En el caso del PP, no ha admitido 500 euros; a Teruel Existe, 358,55 euros; a Podemos, 3.387,86 euros; y al PAR, 3.668,66. En total, apenas 8.000 euros no han podido ser subvencionables al no admitirse su justificación.