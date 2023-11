Los alumnos del IES Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos se han concentrado esta mañana, coincidiendo con el primer recreo, para protestar por la falta de calefacción en el centro y el frío que están sufriendo en las aulas. Las obras para paliar la situación no solo los esta congelando, aseguran, sino que están teniendo que estar en las clases con un ruido muy molesto y "posiblemente afectando a su concentración", aseguran desde la Asociación de Padres y Madres.

El pasado día 13 comenzaron las obras del cambio de caldera, por lo que, consideran que "se están realizado en los momentos mas fríos". Es por eso que las familias piden que "cuando se hagan las licitaciones de obras en los centros educativos se especifique que no se pueden realizar durante la jornada escolar, que este hecho sea en horario no lectivo". Estas obras "no solo están congelando a nuestr@s alumn@s y profesores, sino que también arrastran mucho ruido, molestando en la concentración de l@s alumn@s y dificultando las explicaciones de los profesores", explican.