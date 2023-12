El diputado socialista Darío Villagrasa preguntó ayer al vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, por el aumento del número de altos cargos y del gasto político del Ejecutivo que conforman PP y Vox. Un hecho que para Villagrasa permite a los miembros de la DGA «presumir del oro, del maillot amarillo, de ser el Gobierno de Aragón más caro de la historia».

El diputado del PSOE regresó a la campaña electoral para recordarle al vicepresidente autonómico que «uno de los principios básicos en política es mantener la coherencia y la credibilidad», debido a las numerosas críticas del líder de Vox acerca del gasto en sueldos públicos. El propio Alejandro Nolasco aseguró en una entrevista con este diario que el gasto político de su Gobierno iba a ser menor que el dirigido por Javier Lambán.

«Ustedes verán que es necesario, porque no hemos hecho más que crear una dirección general necesaria para la despoblación», desarrolló el vicepresidente, que pidió a la oposición «juzgar por los resultados» y criticó que el PSOE a nivel nacional «tiene 22 ministerios y más de 1.000 asesores». «Que ustedes me hablen de coherencia política teniendo como líder a Pedro Sánchez me parece terrible», completó Nolasco.

«No le hablo de la dirección general de despoblación, le hablo de que ustedes estuvieron cuatro años hablando del Gobierno más caro de la historia por el cuatripartito y ustedes tienen 178 altos cargos y personal de confianza», insistió Villagrasa, que afirmó que el PSOE «no va a criticar que el Ejecutivo tenga estructura pero ustedes no son muy coherentes cuando criticaban quello, por lo que no se pueden mirar al espejo».

El vicepresidente primero cerró el turno de réplicas insistiendo en que él solo tiene dos asesores y Sánchez más de 1.000. «Lo que sí es seguro es que la deuda de Cataluña la pagaremos entre todos y que este Gobierno no va a pagar a traidores como hace Sánchez», concluyó.