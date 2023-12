Isabel Nuez Hernández es una de las aragonesas que ha tenido que adaptar su casa debido a la discapacidad que padece, aunque eso no le ha hecho llevar una vida sedentaria porque «he podido trabajar». Ahora tiene 70 años y camina con muletas y si tiene que hacerlo durante mucho ratos, «en silla de ruedas», cuenta desde su casa en Caspe.

Cogió la polio de bebé, con nueve meses y estuvo tres inválida de cintura para abajo. No podía menear parte de las extremidades y de hecho, el pie derecho no lo movía. Sus padres la llevaron a corrientes, que le daban en las plantas de los pies. Así, poco a poco fue recuperando la movilidad. Y de hecho durante mucho tiempo no necesitó nada para andar hasta «la menopausia», que le hizo perder el cartílago. A raíz de ahí necesita las muletas y la silla de ruedas.

Vive sola desde hace 9 años, aunque tiene «amigas que le apoyan y también la familia". También le hecha una mano la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca (Asadicc) ya que gracias a uno de sus proyectos (Rumbo) tiene una acompañante –Silvia– que le hace compañía, le ayuda a la hora de salir de casa, porque a veces sola no se atreve.

Isabel ha tenido que adaptar su casa y poner una silla salva escaleras ya que «si no, no puedo subir». Son 21 escaleras que no le permiten moverse por su casa de forma natural... hasta que se ha colocado esta plataforma. «Ojalá lo hubiera hecho antes», asegura, porque para casi todo tiene que subir o bajarlas. Para la obra ha tenido «ayuda del ayuntamiento, que le ha dado facilidades para poderlo pagar y con la pensión, poco a poco lo he pagado», asegura. En la calle, afirma que tiene «dificultades» pese a que han bajado bordillos pero gracias a Silvia, su día a día es mucho más fácil.