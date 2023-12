Lleva unos días de despedidas, con una «carga emocional fuerte». Santiago Letona, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del hospital Clínico durante los dos últimos años, pero con 33 de trayectoria dentro de la sección, se jubiló el pasado 1 de diciembre, Día mundial contra el Sida. «Estos primeros días son de encuentros y de adioses, porque ha habido pacientes de VIH a los que he tratado durante más de 30 años y me decían que siguiera».

Letona ha vivido dos pandemias. «Empecé con la del sida, que al principio, en la época dura, en la que los pacientes ocupaban toda la planta, y he terminado con la siguiente pandemia», la del coronavirus. Pero en la unidad tratan otras muchas enfermedades, tuberculosis, hepatitis y de transmisión sexual, que están «aumentando de forma alarmante», señala. Ahí están, además del VIH, la clamídea, el linfogranuloma venéreo, la gonorrea, el herpes genital o el papiloma virus, que «esperemos que disminuya con la vacunación, aunque no cubre todas las cepas sí las oncogénicas».

Este año se ha incorporado el calendario para los chicos (antes solo para ellas). «Ya era hora», dice, ya que «ellos son portadores y estamos viendo el incremento en homosexuales del carcinoma no rectal asociado al papiloma virus».

Considera el especialista que faltan medios para abordar «el problema, que es muy serio» y ve necesario tomar medidas y crear centros de referencia, que en Aragón no existen.

Ese crecimiento se da, asegura, porque se ha perdido el miedo a la infección, «ya no se considera mortal» el VIH y, por lo tanto, «ya no se ponen barreras en las relaciones sexuales». Además, «falta educación, no se habla de ello en los colegios», solo en las asociaciones; y a eso hay que añadir «el uso de internet y la pornografía, que no ayuda» y tampoco «la implantación del chemsex (prácticas que unen sexo y drogas), que en Aragón somos la cuarta». Eso se está notando «al poner medicamentos de profilaxis preexposición al VIH» que no previenen otras enfermedades.

El objetivo marcado por la OMS es tener el 95% de diagnósticos, el 95% tratados y el 95% con carga viral indetectable, lo que significa que «no contagias», señala. Para Letona poder erradicar el virus «está lejos», pero se va avanzando en las investigaciones. De hecho «se han curado pacientes» gracias a una terapia que «no se puede aplicar a todos», sino a aquellos que han padecido un cáncer a los que se ha trasplantado la médula ósea con un determinado defecto congénito en uno de los receptores que «busca el virus para infectar». Más de 10 pacientes en el mundo se han curado pero «la mortalidad en el transplante de médula es muy alta». También se ha avanzado mucho en el tratamiento, ya que los pacientes «toman solo una pastilla».

Acabar con el estigma

Al principio existía un estigma tanto en la calle como en el hospital, dice, pero ahora no en los centros hospitalarios, porque ya se conoce la transmisión de la enfermedad. Las causas de muerte más frecuentes son los problemas cardiovasculares y el cáncer no definitorio de sida. Sin embargo, considera el jefe de la unidad que el objetivo de la OMS es el de «acabar con el estigma» porque los enfermos «no lo pueden hablar claramente con su familia ni con sus amigos». Letona asegura que es «por desconocimiento de la enfermedad».

Se despide Letona tras haber vivido otra pandemia, la del coronavirus. Para el especialista, los médicos «dedicados a infecciosos y VIH estábamos más adaptados a enfrentarnos a la pandemia del covid», asegura, para después añadir que en este caso «no solo fuimos nosotros. El Clínico trabajó como un equipo, todas las plantas. No podíamos dar abasto y trabajamos todos juntos, todo el hospital se volcó».

Este es sin duda uno de los aprendizajes de quedó el covid, el trabajo en equipo. Hubo servicios «como la uvi que lo pasaron fatal, las enfermeras salían machacadas físicamente por tantas horas con los epis, y también anímicamente. Fue muy duro», insiste. Como experiencia «fue positiva» por ese trabajo codo con codo entre todas las secciones pero «dolió la cantidad de fallecimientos».

Él que ya ha vivido dos pandemias, asegura que puede haber «más, probablemente las habrá y con el cambio climático, más». De hecho, asegura el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Clínico que antes se veían viajeros con paludismo que llegaban de otros países y sin embargo, en Andalucía ya «han aparecido casos de paludismo autóctono». Y a eso hay que añadir que los mosquitos que transmiten enfermedades «ya los tenemos, así como el riesgo de que empiecen a aparecer enfermedades tropicales comunes a otros países». También el ébola que era tan mortal que «se quedaba en el país de origen» pero ahora «con tanta facilidad de movimiento...»

Otro de los problemas es la tuberculosis en el mundo, sobre todo la resistente, ya que se está diagnosticando «en pacientes que vienen del este con problemas de multirresistencia a la bacteria»; y también en países de África. Ahí, es donde hay que seguir trabajando, evitando la resistencia a los antibióticos.

Él deja la unidad tras 33 años «intentando trasmitir el amor a la profesión, el respecto al paciente, porque estamos aquí para curar y ayudar, no para juzgar».