La negociación para la deslocalización de Airtex a Rumanía encara su recta final con la necesidad de alcanzar un complicado acuerdo antes del próximo lunes. La dirección de la empresa puso ayer sobre la mesa una propuesta para el expediente de regulación de empleo (ere) que contempla una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 22 mensualidades, prácticamente similar a la compensación por un despido improcedente (33 días y 24 meses). La oferta, que mejoró la inicial de 30 días, dista mucho de lo que buscan los sindicatos, que siguen exigiendo la retirada del despido colectivo que extinguiría 96 de los 130 empleos de la fábrica ubicada en Plaza desde el próximo mes de abril.

La reunión celebrada ayer era la primera desde el inicio de la huelga indefinida que se inició el pasado domingo por la noche con un «seguimiento masivo» por parte de la plantilla. Fuentes sindicales aseguran que la empresa solicitó ayer desconvocar la movilización a cambio de una nueva propuesta, una petición que fue rechazada de plano por la representación de los trabajadores. La última deslocalización de una industria en Aragón, la de Schindler, se saldó con compensaciones entre 35 y 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, lo que supuso a los trabajadores entre 70.000 y 80.000 euros.

En cualquier caso, el distanciamiento entre las dos partes ha llevado a que hoy se vaya a celebrar una nueva reunión no prevista en el calendario en la que el comité de empresa enviará una contrapropuesta bastante más ambiciosa que la presentada por la compañía.

Los tiempos apremian, puesto que ambas partes deben alcanzar un acuerdo con la fecha límite del 18 de diciembre. De lo contrario, el ere se cerrará sin acuerdo, con las indemnizaciones mínimas (20 días por año trabajado) y la amenaza de los sindicatos de abrir un proceso judicial para calificar el despido colectivo como improcedente o nulo, lo que extendería el conflicto en el tiempo. La Inspección de Trabajo ha llamado a las partes el próximo jueves, según las citadas fuentes.

Mar Vaquero confirma la reunión esta semana con el grupo Trico

En paralelo, el Gobierno de Aragón va a reunirse esta semana con altos cargos de First Brands Group (Trico), la multinacional que compró en 2019 la zaragozana Airtex, según confirmó ayer la vicepresidenta y consejera de Economía Mar Vaquero. «El Gobierno de Aragón está alineado con las reivindicaciones de los trabajadores y de la representación sindical. Una deslocalización de una empresa solvente, con beneficios y una trayectoria de fabricación que no parece estar en una situación de crisis debe explicarse», explicó ayer Vaquero a preguntas de los periodistas. «Vamos a reclamar que retenga la actividad en Aragón», dijo, para manifestar a continuación que «la esperanza es lo último que se pierde». «Los trabajadores tienen unas justas reivindicaciones y es importante transmitir que hay una cultura empresarial comprometida con la economía y con los trabajadores que no se corresponde con la posición que está tomando Airtex. Ni el propio sector entiende este tipo de decisiones», criticó la vicepresidenta popular.

De acuerdo con las informaciones publicadas por este diario, Airtex es en efecto una empresa con beneficios desde hace más de una década, que incluso utilizó reservas de capital por valor de 34 millones de euros para financiar créditos a otras empresas del grupo Trico, su matriz.