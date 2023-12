Aragón es un "territorio de cazadores de chollos de segunda mano". Al menos eso es lo que revela un estudio realizado por Amazon donde se recoge que más de 2 de cada 3 aragoneses (un 69%) buscan ofertas en productos de este tipo, y un 35% afirma que lo primero que busca son opciones de segunda mano o reacondicionadas a la hora de realizar sus compras. La razón no es otra que la evidente: el ahorro.

En este sentido, el 94% de los aragoneses afirma que suele comparar los precios de los productos nuevos con sus equivalentes de segunda mano cuando compra online, tanto en productos de tecnología como en ropa o artículos para el hogar. Una tendencia que, según el informe, "es probable" que condicione las compras navideñas, ya que más de la mitad (54 %) confiesa que regalaría un artículo de estas características.

Caso contrario ocurre cuando el artículo para reparar es un aparato electrónico. Solo un 23 % se decantaría por esta opción. ¿La razón? Porque "no sabría por dónde empezar", responden los encuestados, y temer que "el artículo se averíe aún más".

La segunda mano, una cuestión generacional

En España, la Generación Z -los nacidos a partir de 1997- es la más propensa a comprar artículos de segunda mano. Según el estudio de Amazon, un 80% busca ofertas en este tipo de artículos, y, de media, el 30% de la ropa y el 34% de los productos tecnológicos que poseen son de segunda mano.

Casi la mitad de los encuestados de esta generación (43%) afirmó que prefiere comprar artículos de segunda mano antes que optar por productos nuevos. Sin embargo, menos de uno de cada tres (28%) intentaría reparar por sí mismo un aparato electrónico en caso de que se estropease.

Por su parte, los Millennials (nacidos entre 1981 y 1996) están entre los más predispuestos a aprender a reparar un aparato electrónico averiado: más de uno de cada tres encuestados (36%) afirma haber visitado un repair café en el último año, y más de tres de cada cuatro (77%) han logrado seguir con éxito algún tutorial de reparaciones (del tipo Do It Yourself) en YouTube.

En lo que respecta a la Generación X (nacidos entre 1965 y 1980), el estudio revela que un 36% busca ofertas de segunda mano en primer lugar al hacer sus compras, y un 80% afirma haber seguido con éxito algún tutorial de reparaciones en YouTube.

Por último, los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) son los menos predispuestos a intentar reparar por sí mismos sus pertenencias, en caso de estropearse; solo un 26% lo haría. Y en esta generación, un 34% busca ofertas en artículos de segunda mano antes de optar por comprarlos nuevos.

En lo que todas las generaciones coinciden (84% de los encuestados) es en la principal razón para buscar opciones de segunda mano a la hora de realizar sus compras: el ahorro. Y casi la mitad (44%) considera también importante el factor sostenibilidad, al ayudar a prolongar la vida útil de los productos.