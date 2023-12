Saturación en la consulta de Oftalmología del Servet: "Me mandaron a la privada"

Hace tres años, Beatriz, sanitaria jubilada, fue diagnosticada de degeneración macular asociada a la edad. Tenía 40 años cuando se enteró de que en su ojo derecho había perdido un 40% de la visión por la enfermedad. «Es degeneración seca y, para eso, no hay tratamiento», explica. Sus esperanzas recaen en su ojo izquierdo, donde la mácula es «humeda» y «responde muy bien al tratamiento». En ese ojo, Beatriz todavía tiene un 20% de la visión.

En su caso, el seguimiento de la enfermedad es cada seis semanas. «Me envían una citación para que me revise el oftalmólogo en la unidad de máculas del hospital Miguel Servet. De ahí, ven si me inyectan la medicación o no», menciona. Si pasa más tiempo, «entonces dejo de ver», expone.

Hace nueve semanas que debería haber recibido el tratamiento. «A día de hoy no puedo leer, ni conducir, ni hacer prácticamente nada», lamenta y acusa directamente a la gestión de la consulta. «No he recibido ninguna citación y no ha sido la primera vez que he tenido que acudir a urgencias porque me estaba quedando ciega».

La última inyección de Beatriz fue el 10 de octubre. Tras un mes esperando, la semana pasada decidió ir directamente a Urgencias, «donde el trato que recibí no fue el que me esperaba», declara.

Al llegar al hospital, ella creía que le derivarían al oftalmólogo de urgencias, «como ya habían hecho en ocasiones anteriores en las que tampoco me llegó la notificación». Sin embargo, según cuenta Beatriz, el doctor que le atendio le aseguró que no le iban a inyectar la medicación. «Me dijo que no podían pincharme si no pedía cita preferente, ¡como si fuera el primer día que me vieran! Y sin ninguna prisa porque de momento... ¡algo puedo ver!», se queja Beatriz. Una citación que alargaría su espera hasta el 12 de enero, lo que supondría que, «de aquí a un mes, yo ya no veo», señala.

Otra de las soluciones que le dieron en el hospital fue la de «acudir a una clínica privada, donde cada pinchazo me cuesta 1.000 euros», añade.

«Sobresaturados»

Ante la desesperación, ayer decició volver al centro y, según Beatriz, los médicos con los que habló le explicaron que el problema es que «en la consulta están sobresaturados, no hay suficientes citas ni tratamientos para todo el que lo necesita y no saben cómo priorizar, ¿A quién dejan sin tratamiento cuando realmente todos lo necesitan?».

Beatriz explica que la enfermedad no es dolorosa. «Simplemente pierdes la visión. Las líneas rectas se ven onduladas, las caras borrosas... hay zonas en las que la visión se pierde», explica. Todos estos síntomas no los sufre gracias a la médicación pero «sin tratamiento, puedo llegar a la pérdida irreversible de la visión central. Entonces vería una mancha oscura en el centro y en la periferia estaría conservada la visión», explica.

Ayer, su prescripción fue diferente a la de la semana pasada. «Me han citado para recibir las inyecciones el viernes, ante la urgencia de mi situación. Si hubiera tenido que esperar a hasta el 12 de enero, la pérdida de visión hubiese sido irreversible», apunta.

Beatriz no es la única que sufre las consecuencias de esta saturación. «Parece ser que es lo habitual en ese servicio», señala y añade que, el médico que la atendio, «me informó que la semana que viene tienen prevista una reunión para intentar poner solución a este problema, por el cual muchos pacientes están recibiendo atención con retraso».

«La enfermedad está infratratada y, por este motivo, se producen muchos casos de ceguera que, de funcionar todo correctamente, no se hubieran producido», denuncia.