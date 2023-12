Zaragoza ha revalidado el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia que evalúa y concede Unicef. De esta forma, el organismo destaca la labor del Ayuntamiento en la protección de los derechos de los niños y las niñas residentes en la ciudad, así como el liderazgo en la implementación estratégica de medidas cuyo principal objetivo son los menores.

De ahí el segundo Plan de Infancia que está en proceso de renovación y que, próximamente, se abrirá el proceso participativo. Este sello fue otorgado por primera vez a la capital aragonesa en 2018 y acaba de renovarse tras ser acordado por la Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, conformada por representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y Unicef España.

La comunicación fue transmitida a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, por “el compromiso que a lo largo de los años ha mostrado el Consistorio por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” y se está pendiente de la firma del convenio. Unicef ha puesto en valor los Indicadores del Bienestar de la Infancia y Adolescencia o la Encuesta del Bienestar Subjetivo de la Infancia 2022, realizada durante el primer trimestre del presente curso académico y en la que participaron más de 3.000 niños y niñas de 5º y 6º de Primaria de la ciudad.

Entre las conclusiones a destacar es que el 95,6% de los menores encuestados está bastante o muy satisfecho a nivel global con su vida y que la principal fuente de insatisfacción es la cantidad de tiempo libre con el que cuentan que es de un 16,3%. De este estudio también destaca que solo el 0,8% de los menores encuestados señala que no dispone de material o cosas necesarias para la escuela y que únicamente el 1,3% de los niños encuestados no dispone de acceso Internet en su vivienda. Un problema mayor es que el 5,8% comenta no tener un lugar adecuado para estudiar y que el 4,5% no dispone de material o cosas necesarias para hacer deportes o aficiones.

La renovación como Ciudad Amiga de la Infancia ha seguido un proceso liderado por la Consejería de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. La consejera Marian Orós ha querido destacar el esfuerzo municipal que “en este caso es una inversión en positivo en las mujeres y hombres del presente y del futuro, pues en sus manos está la protección de los valores que permiten una sociedad en libertad”. No obstante, la familia y la infancia es algo transversal e integral, por lo que hay otras áreas, como Educación, que también participan en ese desarrollo. “El bienestar de los niños está muy ligado también a su formación y a la conciliación familiar”, ha añadido la concejal del ramo, Paloma Espinosa.

De ahí las decenas de programas municipales que están en marcha, así como las ayudas que se destinan a las familias para reducir la pobreza relativa en menores de 18 años. En Zaragoza, según los últimos datos del Atlas de Distribución de Rentas de los Hogares realizada por el INE, la tasa se sitúa en el 21,65%, muy por debajo de otras ciudades como Barcelona 21,66%; Bilbao 24,27%; Valladolid, 24,39%; Palma 24,61; Valencia con un 25,5, Zamora con un 27,9% o Sevilla con un 30,03. La capital aragonesa también está por debajo en comparación con la media nacional, según el último dato publicado por la oficina de investigación de Unicef que estimó la tasa en un 27,8%. Solo Reino Unido, Turquía y Colombia superan la tasa de pobreza infantil de España. Un reflejo en el descenso de la tasa es que el número de menores atendidos por el sistema de protección en la provincia de Zaragoza ha descendido de los 812 de 2018 (681 altas durante el año) a 672 en 2022 (399 altas).

Equipamientos, programas y ayudas

Para mitigar esta situación el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con varias medidas entre ellas la más inmediata que son las Ayudas de Urgencia que cubren las necesidades de las familias con aportaciones específicas para cuestiones infantiles como comedores, campamentos, guarderías o material escolar, entre otros, que suman a otras generales como alimentación, electricidad o salud.

Asimismo, detrás de estas cifras están programas como las colonias municipales Zaragalla, que con una inversión de algo más de 600.000 euros continúa aumentando el número de participantes hasta alcanzar este último año los 1.499 participantes distintos, un centenar más que en el pasado año y 502 más que en 2019 cuando la inversión era de prácticamente la mitad. De las 4.600 plazas disponibles, 400 son para Educación especial, 160 más que en el año anterior. También se han incorporado innovadores proyectos como Pequelecturas para el fomento de la lectura organizado por las Bibliotecas Públicas Municipales y las Escuelas Infantiles.

Se han adquirido 559 libros dirigidos a prelectores y organizado una programación especial que involucra a las familias para desarrollar el hábito de la lectura en el día a día de los niños. En esta misma línea, la red de bibliotecas tiene un ciclo de narración oral para bebés de 0 a 3 años para fomentar desde la primera infancia la importancia de los libros y las historias. El ciclo, titulado De 0 a 3, se lleva a cabo en las salas infantiles de once bibliotecas municipales durante los fines de semana. Pero no solo con bebés, sino que también se realizan más de 500 actividades que llegan a más de 10.000 menores de 18 años en las bibliotecas del Ayuntamiento, que tienen 23.293 socios en este rango de edad.

Y es que en materia de Educación, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con trece escuelas infantiles en las que se ofrece servicio de comedor y que ofrece tarifa de cuota cero a las familias cuya renta mensual por personas es inferior a 314 euros mensuales, a familias numerosas de categoría especial, a personas con discapacidad, a víctimas del terrorismo, así como su cónyuge e hijos y a las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia sobre la mujer. Pero también hay una importante apuesta por los equipamientos gracias a la red de Centros Municipales de Tiempo Libre y Ludotecas, y los espacios utilizados para las actividades del Programa de Educación de Calle. Hay medio centenar distribuidos en toda la ciudad, inaugurándose recientemente en Delicias, Rosales del Canal y actividades en Valdespartera y Arco Sur.

La inversión en los mismos es, anualmente, de 5,5 millones de euros. En la actualidad, hay 301 entidades locales reconocidas como Ciudades Amigas de la Infancia. Próximamente, el equipo de Ciudades Amigas de la Infancia contactará con el Ayuntamiento para proceder a la firma del convenio que regulará los compromisos de las partes como consecuencia de la renovación del reconocimiento.