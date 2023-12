El 67% de las llamadas al Teléfono del Mayor en Aragón solo quiere conversación

La soledad no deseada es una de las situaciones que puede empeorar la calidad de vida de los mayores. Hablar con alguien cuando no hay nadie cerca, cuando se tiene un problema o cuando uno se siente solo es esencial. El Teléfono de Mayor (900 25 26 26) de Aragón cumple esa función, pero no solo.

