La Universidad de Zaragoza necesitaría 5 millones de euros más para aplicar la reforma universitaria de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), según los datos del Ministerio, para adecuarse a las obligaciones impuestas por el Boletín Oficial del Estado.

Así lo ha trasladado este jueves a los medios el rector del campus público aragonés, José Antonio Mayoral, quien ha insistido en que son datos del Ministerio sobre el coste de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), para la que la Universidad de Zaragoza está muy avanzada en el cambio de estatutos que de cara a la misma.

Esos cinco millones de euros para la financiación del personal para la aplicación de la LOSU no los puede financiar la Universidad, que no ha hecho la ley, y la CRUE considera que la responsabilidad de la ley "es del Gobierno de la nación", bien incrementando la dotación de la Comunidad Autónoma específicamente para este fin o financiando directamente a las universidades.

Se ha referido así al informe "Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)" elaborado por Crue Universidades Españolas que calcula que el coste directo de aplicar la reforma universitaria se eleva a unos 844 millones de euros, englobados en los más de 3.100 millones que se necesitan para cumplir con el objetivo de pasar del 0,7 al 1 % del PIB del gasto en una década que recoge la nueva ley, que entró en vigor en 2022.

Esos cinco millones se destinarían a las reducciones de dedicación docente y la necesidad de reducir la temporalidad que impone la LOSU a la plantilla de personal docente e investigador y sólo eso se ha calculado en la Universidad de Zaragoza en 5 millones.

Mayoral ha resaltado que las universidades españolas difícilmente pasarán de estar en el 25 % de la cola de la OCDE si no se hace un esfuerzo superior al que están haciendo otros países, como Francia, que va a destinar los próximos 5 años, 15.,000 millones, un esfuerzo ya "superior" al de España.

Además, ha criticado al respecto que haya dotaciones específicas para universidades de "algunas" comunidades autónomas "y no de la de otras" porque hay "un trato diferencial" a unas universidades que forma parte de la política del país y no le gusta que Aragón se vea perjudicada por ninguna decisión sobre la que no tienen control.

Este es uno de los asuntos de los que ha dado cuenta este jueves ante el Claustro de la Universidad de Zaragoza, que conforman unas 300 personas entre las 170 del personal docente e investigador (PDI), los 30 de administración y servicios (PAS) y los 90 estudiantes.

El rector ha presentado así ante el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria su informe de gestión del año 2023, donde ha hecho hincapié también en la futura implantación de grados y másteres.

A este respecto, ha resaltado a los medios que el grado completo de Medicina en Huesca empezará en el curso 2024-25 "siempre y cuando" exista la garantía de que "a seis años" la Universidad de Zaragoza dispone de otros 5 millones de euros necesarios en profesorado y en Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) para implantarlo, un compromiso económico verbal, ha recordado, del anterior Gobierno de Aragón porque entró en funciones, que se trasladó al actual.

Mayoral ha confiado, no obstante, en que se firmará y, de hecho, lo han hablado ya con el ejecutivo "y están de acuerdo".

Más grados nuevos

Otras implantaciones que deberían comenzar el año próximo son Podología en Huesca y el grado de Ingeniería Biomédica en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza.

La internacionalización de la Universidad de Zaragoza, el nuevo reglamento de enseñanzas propias o el de convivencia universitaria han sido otros de los asuntos de los que ha dado cuenta Mayoral, quien acabará su segundo mandato el próximo año como rector.

Por ello, antes de volver a la investigación y la docencia en Química Orgánica, se centrará este último año al frente a la Universidad en dejar resueltos estatutos y convenios colectivos.

Ha incidido en la necesidad de dejar firmada en la reforma estatutaria los convenios colectivos del PTGAS, dado que el del PDI ya está, y en seguir avanzando en proyectos de obras y en la mejora de la capacidad de autoconsumo de la universidad, que es del 5 % y con el plan previsto y que se ejecutará en parte el próximo año, debería llegar en 2030 a "entre el 20 o el 30 %" de autoconsumo energético.