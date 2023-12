Vox pide recortar medio millón en ayudas a los sindicatos en Aragón

El encaje de bolillos para la confección final de los presupuestos de Aragón que se votarán el próximo 22 de diciembre sigue echando humo con la negociación y votación de las enmiendas en el seno de la ponencia de las Cortes de Aragón creada para tal fin.

En ese maremágnun de propuestas navegan los partidos, unos y otros con mayor o menor fe en que sus plegarias sean atendidas por el Gobierno del PP-Vox para la foto final de las cuentas públicas para 2024. Entre todas las propuestas destacan algunas que la extrema derecha de Vox ha registrado para dejar constancia de su esencia.

Entre otras, plantearon recortar en medio millón de euros las ayudas a los principales sindicatos de la comunidad, UGT y CCOO, en una estrategia que, esta vez, el PP no ha aceptado y quedará para la posteridad como seña de sus intenciones en el Ejecutivo aragonés. Es una de las muestras de las discrepancias que ambos socios empiezan a mostrar.

En concreto, la enmienda presentada por Vox, a pesar de haber participado como miembro de Gobierno en la confección de las cuentas, pasaba por eliminar sendas partidas gemelas tanto a CCOO como a UGT. En concreto, las de 225.000 euros en concepto de transferencia corriente por su "participación institucional", que suman 450.000 en total, y que Vox proponía trasladar a la fundación estatal de prevención de riesgos laborales.

Además, en este capítulo de mermar la financiación de los sindicatos, Vox proponía también eliminar las cuantías destinadas en el presupuesto al Plan de Responsabilidad Social de Aragón, financiado con 7.018 euros para cada sindicato. Esta partida de 14.000 euros, pretendía Vox destinarla al apoyo a la instalación en viveros de empresas.

Una declaración de intenciones después de que el nuevo Gobierno iniciara el curso político defendiendo la importancia de la mesa del diálogo social y de la unión de los agentes sociales en la lucha contra los elevados datos de siniestralidad y mortalidad en el trabajo en el último ejercicio.

También sorprende este intento tras la decisión de introducir en el presupuesto un incremento de las partidas para otros sindicatos, los agrarios, UAGA, Asaja, UPA y Araga, que incrementan sus partidas de 250.000 a 450.000 euros, asociados precisamente a una de las áreas que gestiona Vox en el Ejecutivo aragonés, la del exsecretario general de Asaja y ahora consejero, Ángel Samper.

El PP no aceptará el recorte a los sindicatos

El recorte a la financiación de los sindicatos es una de las enmiendas de Vox que el PP no aceptará, pero no es la única. Según varias fuentes presentes en la ponencia que debate la ley de presupuestos de 2024, varias de las propuestas de uno y otro socio (como Teruel Existe o el PAR, y del propio Vox) decayeron por la falta de apoyos de quienes hoy dirigen el Gobierno de Aragón y tienen la mayoría parlamentaria.

En la oposición, nada nuevo bajo el sol. Los calificativos de los representantes de los grupos parlamentarios de izquierdas van del "rodillo" al "sectarismo", ya que la posibilidad de que el PP y Vox aprueben algunas de sus medidas se antoja lejana.

"Es el no por el no, aunque alguna de nuestras enmiendas se parezcan, por venir de la bancada de la izquierda no son aprobadas", lamentaron fuentes socialistas.

Ni en la oposición ni nítidamente en el Gobierno de Aragón están Teruel Existe y el PAR, donde prima la prudencia en estas horas de negociación y votaciones en las que los teléfonos de unos y otros siguen sonando, aunque buena parte de los acuerdos ya están trazados.

Tanto los de Alberto Izquierdo como los de Tomás Guitarte cuentan con sacar un pellizco que beneficie a sus intereses en esta tramitación parlamentaria. En el PAR hay pocas dudas de su apoyo a PP-Vox, pero Teruel Existe sigue dejando la puerta abierta a todo.