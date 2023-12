Anchel Labena: "El videojuego te permite no solo crear la historia sino ponerla en manos de otro"

El zaragozano Anchel Labena, de Ejea de los Caballeros, ha sido clave en el desarrollo de uno de los más grandes proyectos del videojuego, Avatar. Frontiers of Pandora, de Ubisoft, que acaba de ser lanzado. Trabaja desde hace 13 años entre Dinamarca y Suecia.

-El juego ya lleva unos días lanzado, ¿qué ‘feedback’ está recibiendo?

-Estamos muy contentos con la acogida. Para mí lo más importante de crear un videojuego es luego ver a la gente cómo disfruta, cómo cuelga los vídeos en las redes sociales, ver en la prensa las reacciones, y ahora mismo lo que más me interesa es ver sobre todo las fotos de las aventuras que está teniendo cada jugador por Pandora (el mundo donde se desarrolla el juego), los descubrimientos que hace la gente. Alguna vez me escribe alguno para contarme cómo estaba andando por la jungla y se le ha echado encima un thanator, uno de los animales más peligrosos que tenemos, y lo acribilló… y está con ganas de mejorar su personaje, conseguir nuevos materiales y volver al sitio a por él. Para mí todo ese tipo de historias es lo que más me emociona de producir videojuegos.

-¿Cuál ha sido exactamente su papel en la confección del juego?

-Yo soy feature producer, que estamos traduciendo en español como productor de jugabilidad. Yo llevo a varios equipos de desarrollo, que incluyen a diseñadores, programadores, animadores… tenemos un equipo muy completo en el que trabajamos sobre todo los sistemas de combate, las armas y herramientas del jugador, la inteligencia artificial… todo lo que es la interacción del jugador con el mundo. A mí los directores me dicen su visión creativa y mi trabajo es coordinar un plan para ver cómo podemos lograr este objetivo y, en los casos en que sea demasiado complicado, cómo podemos lograr, no tanto alternativas, sino soluciones que sean divertidas.

-¿Hay algo de lo que se sienta especialmente orgulloso, que incluso le haya sorprendido a usted mismo lo bien que ha quedado?

-En este mundo lleno de naturaleza, una de las cosas en las que he estado especialmente implicado es en la creación de las bases de la RDA, los enemigos (que en este juego son los humanos), instalaciones en medio de los bosques y llanuras que están contaminando el terreno. Ese efecto de cómo cuando te acercas a las instalaciones se ve todo enmarronado, con ácido por el suelo, es superinteresante cómo incitamos al jugador a entrar. Mi equipo y yo pusimos muchísimo énfasis en que el jugador pudiera elegir entre ir con sigilo y acabar con la instalación sin que lo detecten o poder actuar como Rambo en una película de acción y destrozarlo todo. Y una vez lo has hecho, ves cómo la naturaleza toma las instalaciones, vuelve el verde, el color, los animales… Esa transición entre la contaminación y la fauna que retoma pandora es algo de lo que estoy muy, muy orgulloso.

-Hablaba de la visión de los directores, ¿les ha dado instrucciones el propio James Cameron, creador de la saga de ‘Avatar’?

-La saga está muy establecida, tiene unos estándares muy altos, y un equipo de producción que siempre tiene en cuenta todo al detalle. James Cameron en concreto es un fanático de que toda la saga de Avatar se base en la ciencia. Nosotros cuando creamos nuevas criaturas, nuevos enemigos, por ejemplo los AMPs, que son estas máquinas que los humanos pueden manejar para luchar contra los na’vi, todo esto tenía que pasar por el equipo de James Cameron para revisar, para darnos el aprobado, comprobar que todo concuerda con el universo de Avatar, ya que nuestro juego es canon. Porque nunca sabemos si alguna de las criaturas, alguno de nuestros conceptos, pueda aparecer luego en las futuras películas, ya que todo forma parte del mismo universo.

-De hecho usted estudió comunicación audiovisual, entiendo que con el objetivo de hacer cine, ¿encuentra que el videojuego es una forma de creación más versátil?

-En efecto, yo entré en Comunicación Audiovisual porque quería trabajar en dirección y producción de cine, crear cine. Pero tuve que hacer un poquito de periodismo, radio e incluso publicidad y relaciones públicas en la universidad, y empecé a probar un poco de cada medio y me gustaban todos, así que me dije, “ahora no sé qué hacer” (ríe). Y un profesor que me enseñaba escritura no lineal, que era más para blogs, interactividad… me dijo que si había pensado en videojuegos, ya que me gustaban. Yo no lo había pensado, me gustaban los videojuegos pero no entendía nada de la producción. Y me planteé como reto saber cómo se hacían, ver la diferencia entre una producción lineal del cine, donde haces la preproducción, luego el rodaje y luego la edición y posproducción, y la del videojuego. Me vine a estudiar a Copenhague, un máster, y me di cuenta de que esto era un paso más allá. Aquí no solo cuentas la historia sino que la pones en manos del jugador, dándole el control para que ruede su propia historia, y eso para mí es algo fascinante.

-Nombraba sus estudios en Copenhague. ¿Cómo recuerda la adaptación, echó de menos la tierra?

-Bueno, ya llevo 13 años viviendo en Dinamarca. Mi intención no era quedarme a vivir, era volver a España o ver qué planes surgían. Pero aquí conoces a mucha gente, a muchos españoles, te haces tu trocito de casa, tu trocito de España, allá donde vas. En ese sentido fue fácil, pasaron los años y conocí a más daneses y suecos (trabaja en Suecia, en realidad), y ahora tengo una mezcla de cultura española, danesa, sueca y de muchos otros internacionales con los que trabajamos en la empresa.

-Apenas está empezando a disfrutar del éxito de este juego, pero ¿hay algún plan de futuro, alguno que incluya volver a casa?

-Para empezar, todavía estamos escuchando las opiniones del público, preparándonos siempre para posibles ajustes de jugabilidad o dificultad que se puedan hacer. Además tenemos dos contenidos adicionales ya anunciados que vamos a sacar a lo largo del año que viene, y de los que voy a estar formando parte .Creo que aún tenemos muchas historias que podemos contar sobre Pandora, sobre todo en esta zona nueva de la Western Frontier (Frontera del Oeste), como la llamamos, y también una nueva región que los jugadores podrán explorar. Quedan muchas historias que contar en Pandora.