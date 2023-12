A Alejandro no se le daba muy bien el inglés en el colegio. Y él mismo decidió que quería viajar a EEUU para aprender Inglés (su madre lo había hecho también con 17 años) y lo hizo en 2021. Su principal objetivo era «disfrutar y aprender, sobre todo aprender». De hecho, asegura que se fue «sin saber nada. Era de los peores en inglés», sin embargo, actualmente estudia una carrera doble en inglés, Marketing y negocios digitales, en ESIC en Madrid.

Lo mejor que recuerda son «las personas que me tocaron, mi padre y mi hermano», pero también a sus amigos del colegio y del equipo de fútbol, asegura; de hecho llama «mi padre y mi hermano» a aquellos con los que convivió en Texas, que fueron «una verdadera familia», con los que todavía mantiene el contacto. Lo peor es que cuando llegó «no entendía nada y eso me costó», también adaptarse. Sin embargo, todo lo veía con una mente positiva porque «yo quería irme, pensaba que por muchas cosas malas que pasaran, iba a aprender inglés».

Pero también le sirvió para madurar porque «tenía que sacarme las castañas del fuego», convalidar asignaturas «y eso que yo no entendía». Todos los problemas que tuvo fueron por el idioma pero al final los iba solventando con su esfuerzo y motivación.

Estudiar en EEUU un curso «te da la oportunidad de entender lo que te cuentan y aunque a veces tienes dificultades para escribir, sí que logras expresarte y entenderte y eso es muy importante», asegura Alejandro, que actualmente estudia en Madrid.

El deporte fue también un punto de apoyo. Jugó en el equipo de fútbol del colegio donde estudiaba y a final de curso le nombraron el mejor delantero del estado de Texas, incluyéndolo en el «11 ideal de las ligas colegiales». También jugó al golf y ganó un par de torneos; y es que el deporte le ayudó en su integración y a que «la gente me conociera, a destacar» porque en EEUU es muy importante y «te tomaban más en serio y te valoraban más».

Alejandro recomienda la experiencia «al cien por cien» pero tiene claro que «tienes que irte porque tú quieres y saber por qué te vas», ya que no todos están tan convencidos y entonces «puedes pasarlo mal porque el idioma no es el mismo y la gente tampoco es como la de España, que no empatiza tanto». Reconoce que había muchos otros jóvenes que «lloraban muchos días y es que, al final, estás solo», insiste.

Una experiencia

La madre de Alejandro, Susana Gil, también viajó a Estados Unidos a estudiar con 17 años. «Es una experiencia, conocen otro país, otra cultura, tienen que espabilarse y, sobre todo, valorar lo que tienen en España», asegura. Al volver a casa se dan cuenta de que EEUU es un gran país pero «España también». Por eso, a sus hijos, Alejandro fue el primero (Texas), pero luego le siguieron Jaime (Kansas) y actualmente está Jimena (Nueva Orleans) les dice que «salgan, aprovechen porque son privilegiados» y le sirve también para aprender el idioma y vean que se pueden valerse por sí mismos. De hecho, la pequeña no vendrá esta Navidad para que «viva la experiencia de cómo es la festividad allí».

En la familia «les hacemos estudiar una carrera en inglés» porque piensan que eso les hará «tener más oportunidades» y al mismo tiempo con esta decisión de estudiar fuera demuestran que «son valientes». Ella, por su experiencia. Considera que la edad perfecta para viajar es a partir de los 16 años porque «te puedes encontrar con problemas si son más pequeños» y también ve necesario una buena organización (en su caso, sus hijos viajan con Interway), porque a veces «no es todo de color de rosa». «Puede que no te guste la comida, te toque un hermano con el que no congenias...» y es el chaval el que tiene que actuar porque «no están papá y mamá para solucionar los problemas».

En el curso

En el caso de Olga Abián y Óscar Sánchez, decidieron enviar a sus hijos dos meses a Irlanda durante el primer trimestre del curso cuando tenían 14 y 13 años (ahora Julia tiene 17 y Manuel, 15). Ellos no querían que fueran en verano porque «durante las vacaciones hay muchos más niños españoles y podrían hablar español». Al ir en época escolar no es «un cursillo sino que fueron a un colegio irlandés con las mismas asignaturas que los nativos», lo que les pareció más efectivo para aprender el idioma. Reconocen que les tocó una «mala época» por la pandemia y «no nos atrevíamos a que fueran todo el año», aseguran. Sin embargo, en esos dos meses sí que les permitió conocer cómo es un colegio fuera de España, cómo trabajan o cómo se relacionan los niños, además de «tener que integrarse en una familia» sin los vicios adquiridos de la suya propia. Además, eran los únicos alumnos extranjeros en el colegio porque los distribuían en pueblos pequeños, aunque están acostumbrados a recibirlos.

Aseguran tanto Olga como Óscar que los dos chavales podrían haberse ido a estudiar fuera todo el curso pero «es otra dimensión económica». Ellos recuerdan la experiencia y mantienen el contacto con sus familias de allí, y aseguran que «no se acordaron nada de nosotros».

Al ser tan solo dos meses, cuando volvieron a España «simplemente hicieron los exámenes» y se reincorporaron a su curso, aunque en el caso de ir un trimestre o el curso entero sí que existen convalidaciones de asignaturas.