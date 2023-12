Las cifras que rodean a la COP28, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, son mareantes. Más de 100.000 asistentes en una cita celebrada en Dubái en la que los casi 200 países participantes lograron in extremis alcanzar un acuerdo de mínimos, pero por consenso, para abogar por una «transición para dejar atrás los combustibles fósiles». Buena parte de los asistentes lo calificaron de «acuerdo histórico» por el avance de reconocer que el carbón, el petróleo y el gas son parte del problema. Quienes ven el vaso medio vacío inciden en que no hay nuevos plazos previstos en la lucha contra el cambio climático.

A las negociaciones y conferencias que se desarrollaron durante la cumbre asistieron dos aragonesas residentes en el extranjero, Laura Sabater (Washington) y María Eugenia Tapia (Luxemburgo). Dos jóvenes zaragozanas nacidas en 1991 que desempeñaron distintas labores en la cumbre climática de la mano de las entidades en las que trabajan: el Ministerio de Finanzas sostenibles de Luxemburgo, en el caso de Tapia, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el caso de Sabater.

«La COP tiene todavía un papel muy importante; es el mayor evento sobre el cambio climático», defiende María Eugenia Tapia, que reconoce que «no todos los años se puede llegar a un acuerdo histórico», pero el hecho de que las decisiones deban tomarse «por consenso» dota de valor añadido a cualquier pacto. En su opinión, este acuerdo es el "principio del fin de las energías fósiles", un paso que no se había dado hasta ahora, pero también matiza que su efectividad dependerá de "cómo se implemente" y de si se destinan para ello los fondos necesarios.

En esta línea, Laura Sabater añade: «Todos los acuerdos internacionales firmados hasta la fecha no se han logrado, pero si no existieran, no creo que se hubiera avanzado tanto. Los acuerdos internacionales son esenciales aunque nunca los alcancemos en la fecha establecida».

Para Tapia no era su primera COP, sí lo era para Sabater, que concluyó la cita orgullosa del trabajo y el aprendizaje tras organizar una ponencia de dos días sobre el impacto del cambio climático en la violencia de género. «Ha sido un gran aprendizaje profesional ver en qué consiste el proceso del consenso político y lo que esto implica respecto al lenguaje que se utiliza y se acuerda entre todos los países», expresa.

Sobre el acuerdo, por un lado, se mostró «contenta de ver que se ha acordado la necesidad de hacer la transición sin combustibles fósiles», pero siempre hay un pero. «El lenguaje utilizado no habla de una reducción progresiva, sino solo de transición. Ahí se ve que se negocia hasta la última coma», reconoce.

Tapia recuerda que la COP28 es el evento más multitudinario, pero no el único espacio de debate. «Hay reuniones previas y un trabajo progresivo muy intenso que es menos visible durante todo el año», apunta.

En su opinión, otro de los avances tras esta cumbre está íntimamente relacionado con la cita anterior. «El año pasado se comprometió crear un fondo para ayudar a las naciones emergentes a combatir el cambio climático, porque son las que más lo sufren y las que menos lo provocan. Hay unos 700.000 millones confirmados y creo que esto es un gran logro», celebró.

Ambas estudiaron Periodismo en la Universidad de Zaragoza y sus carreras siguen vinculadas ahora a la lucha contra el cambio climático y sus efectos.