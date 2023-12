El consejero de Agricultura de Aragón, Ángel Samper, ha urgido este lunes al ministro del ramo, Luis Planas, a la activación inmediata protocolo de actuación para prevenir la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) como forma de agilizar el desarrollo de una vacuna.

Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa junto a sus homólogos de la Comunidad Valenciana y de Castilla-León antes de participar en la conferencia sectorial de Agricultura en Madrid, en la que ha puesto de manifiesto que la vacuna es la única solución viable para hacer frente a esta enfermedad a partir de la primavera.

Según Samper, mientras no exista la obligatoriedad de la vacuna los laboratorios no realizarán investigaciones ni llevarán a cabo su trabajo, por lo que ha advertido sobre los problemas a los que se enfrentarán los ganaderos en la primavera si no se adoptan acciones concretas.

En este sentido, ha criticado la actitud del Ministerio de trasladar las competencias que le son propias en materia de sanidad animal a las Comunidades Autónomas, porque "hace un roto extraordinario con algo que es sagrado, la sanidad", y porque además supone enfrentar a unas regiones con otras.

Por ello, ha reclamado sacar la sanidad del debate político y evitar politizar las cuestiones que afectan a ganaderos y agricultores.

El consejero aragonés ha expresado asimismo su preocupación por las limitaciones y prohibiciones impuestas "sin respaldo científico", porque afectan a la comercialización de productos a la subida de precios y, por tanto, restringe el acceso a alimentos para ciertas familias vulnerables.

"Los consejeros aquí presentes de Vox tenemos muy claro a lo que trabajamos, a lo que venimos y a lo que vamos a jugar, que es defender al sector y, para ello, no hay que hacer política ni ideologización de las cuestiones de comer", ha advertido Samper, quien, no obstante, ha reiterado su compromiso de trabajar en conjunto con el Ministerio, siempre y cuando se enfoque en su rol de apoyo a la agricultura y ganadería, dejando de lado las cuestiones ideológicas.