El anteproyecto de la nueva Romareda eleva la inversión necesaria para construir el estadio hasta los 140 millones de euros. No obstante, el expediente elaborado por el Ayuntamiento de Zaragoza indica que el coste real podría aumentarse entre un 10 y un 23%, un asunto al que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha querido quitar hierro.

"Los costes finales no se conocerán hasta que no esté listo el proyecto definitivo. Desde que se redactó el anteproyecto hasta ahora, todos sabemos lo que ha pasado y cómo ha ido creciendo la inflación. Los precios se han encarecido. Sería un milagro que no se incrementaran los costes, vamos a decir la verdad", ha dicho el jefe del Ejecutivo aragonés. Y "no tendría que ver con la mala gestión", ha añadido.

Sin embargo, segundos antes, y ante las preguntas de los periodistas, la alcaldesa Natalia Chueca había explicado que el objetivo sigue siendo "que el presupuesto esté dentro de los 140 millones" de los que siempre se ha hablado.

"Lo que se ha hecho con ese expediente es prever posibles escenarios para que, en el caso de que haya extracostes (sic), no nos pillen por sorpresa y podamos hacer frente a la situación. Pero el expediente no da por hecho que vaya a haber costes extra. Queda muchísimo trabajo por hacer, pero nuestra obligación es que, en el caso de que hubiese imprevistos, que vamos a trabajar para evitar, tengamos la garantía de que podremos resolverlos", afirmó la regidora.

Por su parte, Azcón ha ido algo más allá e insistió en que "los costes definitivos no se conocerán hasta que esté el proyecto final" redactado, que tiene que estar listo en el mes de junio. "No sería la primera vez que los costes varían desde que se publica el anteproyecto hasta que se redacta el proyecto definitivo", ha añadido.

Asimismo, el presidente del Gobierno de Aragón ha comentado, aunque no expresamente, que no se puede escatimar en una obra "con la suficiente envergadura e importancia" como La Romareda. "El campo de fútbol tiene que tener la calidad necesaria que requiere el Real Zaragoza, que requiere un Mundial y que requiere, sobre todo, la ciudad de Zaragoza. Vamos a hacer un campo de cinco estrellas, vamos a hacer un campo a la altura de la cuarta ciudad de España", ha declarado Azcón. Es decir, el estadio debe perdurar en el tiempo y cumplir las exigencias de la FIFA, por lo que ahorrar ahora podría significar gastos en un futuro.

No obstante, Azcón se ha mostrado optimista: "A mí me gusta ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y hay que poner en valor que haya un expediente" y que la creación de la sociedad mercantil es un paso ya irreversible. "Si hay imprevistos, se solucionarán", aseveró. El presidente del Real Zaragoza, por su parte, no se pronunció al respecto.

En el mencionado expediente aprobado el pasado lunes por el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se calculan los costes de la obra añadiendo un 10% a los 140 millones presupuestados inicialmente, lo que supondría alcanzar los 154 millones. En el documento se dice, además, que Idom, la consultora encargada de redactar el proyecto, estima ya que los sobrecostes rondarán el 23%, por lo que la inversión para construir el nuevo estadio ascendería hasta los 172,2 millones de euros.