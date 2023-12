El cava aragonés mantiene su crecimiento gracias a su "alta calidad"

El cava aragonés está de moda. Pese a no ser una tierra acostumbrada a consumirlo, al menos, en las mismas cantidades que puede brindar y maridar con otros productos como el vino, las bodegas aragonesas siguen viendo como año tras año la producción y la venta de sus cavas sigue una tendencia al alza. Más teniendo en cuenta que hablamos de un artículo estacional, que coge carrerilla en los últimos tres meses del año hasta alcanzar la meta en las fiestas navideñas.

Las explicaciones a este fenómeno, según la opinión de las principales bodegas de la comunidad, varían y no son exactas, pero todos coinciden en señalar una de ellas por encima del resto: su calidad. «La base de un gran cava es un gran vino, pero la gente no tiene la costumbre de consumirlo como tal», razona José Ignacio Bordejé, propietario de las bodegas a las que da su apellido en Ainzón. Para Bordejé, el crecimiento en el mercado siempre se achaca «a la calidad del producto», por lo que no es de extrañar el alza del cava aragonés en los últimos años.

En la misma línea se posiciona César Langa, de Bodegas Langa, quien cree que a la calidad hay que añadirle «el boca a boca». «El principal motivo de nuestro crecimiento es que nos conocen, algo que además se refuerza con galardones y reconocimientos como los que hemos recibido este último año. Al final, nuestro cava se recomienda entre familiares y amigos, creando un consumidor fiel y estable», subraya. Y es que Bodegas Langa, en la actualidad, exporta sus productos a más de una treintena de países, pese a que el mercado nacional sigue representando el mayor volumen de negocio, en cifras cercanas al 60%.

Unos términos porcentuales muy similares a los de las Bodegas San Valero, quien reparte su producción a partes iguales entre el mercado de la alimentación (su cava Gran Ducay está presente en la práctica totalidad de cadenas del país) y el mercado de la hostelería y la restauración, donde se destinan sus artículos más singulares. Javier Domeque, histórico enólogo de la empresa, reconoce a este diario que este año esperan vender «más de 200.000 botellas», unos números nada desdeñables teniendo en cuenta el carácter «muy estacional» del cava. Para Domeque, con varias décadas de experiencia en el sector, el crecimiento del cava aragonés en los últimos años responde a factores muy diversos, en los que se incluyen desde las coyunturas del mercado, como la escasez del champán, a las vicisitudes políticas del momento, especialmente las relacionadas con Cataluña, líder tradicional del sector.

El auge de los artículos de cercanía

En cambio, nadie en el sector escapa a otra de las razones principales que se esconden tras el éxito de tan añorado producto navideño, que no es otra que la costumbre cada vez más asentada de consumir productos «de casa». Así lo expresa Susana Ruberte, de Bodegas Ruberte, quien sostiene que «la gente cada vez consume más productos de cercanía», pese a que admite que «los aragoneses no somos grandes consumidores de cava, por lo que el resto del año es complicado, aunque el mercado está creciendo».

Una opinión que comparte César Langa, que además establece un paralelismo con el auge de los vinos tranquilos frente a los tradicionales, como el Rioja. «Nos gusta lo de casa, que además genera una riqueza interior que repercute en la economía, en más trabajo, etc. Es algo lógico», argumenta el gerente de Bodegas Langa.

Asimismo, lo que también pone de acuerdo a los principales productores de la comunidad es que la pandemia ha quedado definitivamente atrás, aunque superarla no ha sido tarea fácil. «Había muchísimo excedente», indica al respecto José Ignacio Bordejé, mientras que Ruberte reconoce que «la recuperación de los mercados está costando». Sea como fuere, lo que parece claro es que en estas fiestas, los brindis navideños irán acompañados de cava aragonés.