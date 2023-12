CGT Enseñanza ha anunciado esta mañana que va a judicializar el proceso de estabilización del funcionariado interino en Aragón, al considerar que no se han ofertado todas las plazas que reunían los requisitos para ser estabilizadas. Pablo Herrero, secretario general de CGT Enseñanza Aragón, y Patricia Ariza, secretaria de organización de CGT Enseñanza Zaragoza, han reconocido que “la administración realizó una chapuza el curso pasado en lo que a estabilización se refiere. Una de ellas, que no la única, fue, no incluir todas las plazas que cumplían los requisitos, algo que el nuevo gobierno, no ha arreglado tampoco, aun teniendo herramientas en su mano" como es el Decreto Ley 5/2023 de 28 de junio llamado Decreto Escoba.

