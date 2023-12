La educación es uno de los pilares de la sociedad y todos los partidos políticos lo repiten como un mantra. Sin embargo, este año, tanto el curso 2022-23 como el actual no han sido plácidos en Aragón. Las protestas se han multiplicado y en ellas han estado implicados toda la comunidad educativa. Las familias han sido las más activas, ya que han tenido que salir para reivindicar los derechos de sus hijos y de una educación en igualdad: la falta de contrataciones de auxiliares de educación infantil, de educación especial, los retrasos en las infraestructuras, etc. Pero también lo han hecho los docentes, que quieren dejar de ser los profesores peor tratados de toda España.

Varias fechas han ido marcando el propio calendario escolar. Quizá, la más clara, fue la del 6 de julio, cuando una torrencial tormenta arrasó el interior del colegio María Zambrano de Zaragoza. Durante todo el verano, las familias quisieron conocer si el centro educativo era seguro, pidieron reuniones con el consejero de Educación en funciones (Felipe Faci), con el Ayuntamiento de Zaragoza; se realizaron informes por parte de diversos especialistas y. pese a que algunos recomendaban el traslado del colegio, se arreglaron los desperfectos y aunque con reticencias y paraguas para visibilizar su malestar, los pequeños accedieron en septiembre a sus aulas.

Más problemático fue ese inicio de curso en el Ana María Navales, ya que la mayoría de las familias decidieron no llevar a sus hijos a clase porque consideraban que no eran seguras pese a que desde Educación (esta vez ya con el Gobierno PP-Vox en el poder) les aseguraba lo contrario. Tardaron unos días en hacerlo y aunque con distancia, el tiempo les ha terminado de dar la razón. A finales de este 2023 el departamento que dirige Claudia Pérez Forniés ha decidido poner fin al contrato de obras con la empresa levantina LIC porque las obras de Infantil terminaron con retraso (y con desperfectos) y las del Edificio de Primaria llevan más de tres meses de demora, lo que provocará, en principio, que el próximo curso lo inicien en espacios alternativos.

Caneto (La Fueva) también ha sido otro de los nombres propios educativos. En noviembre, Educación cerró el colegio –que desde el Gobierno de Aragón niegan que existiera– donde acudían 21 niños y los envió a estudiar a Tierrantona, pero no van. Son 80 minutos de viaje en autobús por unas carreteras «peligrosas» dicen las familias. El autobús va cada día a recogerlos pero ningún niño sube. Los chavales no van a clase y en el pueblo se organizan como pueden para que la rutina de los pequeños no se vea alterada. La comunicación entre Educación y las familias no existe.

Caneto, el Ana Mª Navales y el María Zambrano, nombres propios del curso

También los padres protestado para reclamar contrataciones. Faltan auxiliares de educación especial, pero esa educación inclusiva no llega a todos pese a que son una figura clave para los niños. El departamento de Pérez Forniés afirma que ha habido casi 600 contrataciones; las familias reducen esa cifra y reclaman un centenar de profesionales más.

Los docentes también reivindican. A final del pasado curso lograron una reducción de horario; y este han conseguido el compromiso para que los interinos cobren el mismo mes que comienzan a trabajar y que la incorporación de estos se haga a 1 de septiembre. En cuanto a la contratación del personal de enseñanzas de Régimen Especial, solo hay un compromiso para analizarlo. En el próximo curso puede esta la solución para profesores y, sobre todo, para alumnos.