Como si de una profecía o un barrunto se tratase, tres parroquianos en el único bar de Argente (comarca de Comunidad de Teruel), doce horas antes del inicio del sorteo de la Lotería de Navidad, apuraban la noche y uno de ellos, Laureano, propuso tomar una cerveza más antes de volver a casa. «Vamos a echar la última de pobres», afirmaba confiado el turolense. Dicho y hecho. Aunque ningún vecino del pequeño municipio bajoaragonés de menos de 200 habitantes podrá retirarse con los 6.000 euros por décimo que corresponden al quinto premio que ha regado de millones, hasta 7,5, el pueblo no olvidará nunca el número 52274.

Fue el premio más madrugador. Antes de las diez de la mañana. A la mayoría de los vecinos de Argente les pilló trabajando y el que pudo se escabulló de sus labores cotidianas para comenzar a celebrarlo. La incredulidad iba dejando paso a la emoción mientras llamadas entre los agraciados se iban sucediendo. El lugar de reunión estaba claro, el bar. Nadie lo iba anunciado pero todo el mundo sabía dónde tenía que acudir. Ahí estaba Belén Martín, una de las grandes responsables de la gestión de los 1.250 décimos que ha vendido la comisión de fiestas de Argente. «Hasta ahora comprábamos la lotería en Zaragoza y justo este año hemos cambiado a Teruel. Estuvimos dudando entre dos números pero al final elegimos el acertado. Menos mal», reconoce Martín.

Conforme fue pasando la mañana, el ambiente fue in crescendo en el bar de Argente hasta que la expresión, normalmente exagerada, de que estaba medio pueblo, se ajustaba bastante bien a la realidad de lo que ayer se vivió en el pequeño municipio turolense. Las rondas de cerveza, de vino y los brindis mientras los vecinos iban contando cada uno sus batallitas particulares en torno a la lotería y lo bien que les va a venir el pellizco del quinto premio. Desde los agricultores que aseguraban que el dinero iba a ser un remedio a la «pésima» cosecha del cereal de secano, pasando por la planificación de futuros viajes de las familias hasta los caprichos tecnológicos que van a pedir los más jóvenes a sus padres.

Hablando con unos y con otros, la conclusión es que el dinero se ha quedado prácticamente todo en Argente o en vecinos que ahora están viviendo fuera. Además, no son pocos los que tienen más de un décimo, incluso algún afortunado no quiere, por vergüenza torera, reconocer la cantidad de boletos que ahora valen cada uno un millón de pesetas. «La lotería de la comisión de fiestas es como la lotería del pueblo y prácticamente tenemos todos. Y si a uno no le ha tocado, le ha tocado a un hermano o a un primo», reconocían con un enorme sentimiento de pertenencia hacia su pueblo.

Se acercaba la hora de comer y, como no podía ser de otra manera, los vecinos decidieron hacer una comida en el bar. Garbanzos de primero y albóndigas y conejo de segundo. Un menú nada lujoso pero que a los argentanos les entró como el mejor de los manjares. Eso sí, el vino y la cerveza siguieron muy presentes en un festín que no tenía pinta de acabar pronto. Solo se hizo el silencio cuando, en el informativo de las tres, los famosos por un día se vieron en televisión provocando unos improvisados aplausos y vítores.

Sin llegar a caer en la euforia, la alegría que dejó ayer el tradicional sorteo en Argente durará sin duda todas las Navidades. «Vienen los días que vienen y empezar así es algo que aunque lo sueñas no piensas que una vez te va a tocar a ti», reconoce emocionada Raquel. Mientras los más osados no tenían problema en enseñar el décimo con el 52274 como si de un tesoro se tratase (realmente lo es), otros aseguraban que lo tienen a buen recaudo en casa e incluso la argentana más precavida confesó que ya lo había depositado en su sucursal bancaria.

De lo que no cabe duda es de que el siempre caprichoso azar dejó caer un baño de millones por tierras turolenses. Una suerte que también influye en un juego de cartas que desde el día de ayer tendrá un doble significado en el pequeño municipio aragonés. La partida al siete y medio resultó perfecta en Argente. Jugada maestra.