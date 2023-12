El número 57.421 ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Diez décimos de este número se han vendido en Zaragoza, nueve de ellos en la Administración número 78 -en la calle Domingo Ram, 25, en Delicias- y otro en la calle Fernando el Católico, 54. El número ha sido cantado a las 11.37 horas en el cuarto alambre de la sexta tabla.

Todavía no tienen el cartel de 'Aquí se ha vendido un quinto premio', pero lo han hecho. Un billete de uno de los quintos premios, del número 57.421. "Un billete", ha reconocido el propietario de la administración de lotería número 78. "Estamos muy emocionados y ha habido incluso lloros", ha asegurado, para después afirmar que para un lotero "es mucha alegría porque nuestro objetivo es repartir premios a la gente". Ese es su objetivo y con cada premio "nos ponemos contentos" y eso que "no ganamos nada, nos pagan por lotería vendida", asegura. Sin embargo, ha reconocido que si llega a dar El Gordo, que aún tiene posibilidades, "me hecho a llorar como un niño".

Llevan dos días de suerte porque si hoy ha sido la Lotería de Navidad, este jueves, 20 de diciembre, el primer premio de la Lotería del Jueves. Este lotero tiene la suerte de cara.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023 reparte este viernes 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. Se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios.

En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el Gordo de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Los premios se comenzarán a abonar la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 22 de marzo de 2024.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías. El premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Por su parte, los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.