No hay sorpresas en las votaciones de los presupuestos y los de 2024 non iban a ser menos. Jorge Azcón saca adelante sus primeras cuentas con los apoyos de Vox y PAR, sus socios en el Pignatelli, y con la ayuda externa de Teruel Existe, foco de todas las críticas y formación que ha apostado por el consenso pese al desgaste político. El Ejecutivo autonómico ha defendido su robustez y ha asegurado que la propuesta presupuestaria llega sin recortes en materia social y con la ambición de cumplir con todos los aragoneses.

El Partido Popular, principal formación en el Gobierno de Aragón, ha celebrado la aprobación de los presupuestos y las enmiendas acordadas en las últimas jornadas para terminar de perfilar las primeras cuentas del Ejecutivo de Jorge Azcón. La portavoz de Hacienda del grupo popular, María Navarro, ha defendido el apoyo parlamentario recibido, añadiendo a sus socios, Vox y PAR, a Teruel Existe. “Gracias, señor Guitarte, porque creo que han sabido entender que con acuerdo, diálogo y voluntad de mirar al futuro somos capaces de llegar a acuerdos”, ha señalado Navarro, acercando todavía más a Teruel Existe al bloque de las derechas.

Navarro ha defendido el proyecto de presupuestos de su partido frente a las constantes críticas de la izquierda, desgranando algunos de los puntos que más debates han suscitado en las últimas semanas. “No es verdad que exista un recorte en materia social”, ha dicho la portavoz popular, que ha afirmado que estas cuentas tienen “la mayor inversión social de la historia de Aragón, con 5.580.000 millones de euros dirigidos a servicios sociales, cultura, empleo o educación, entre otros aspectos”.

La conservadora ha defendido también que los presupuestos del Gobierno PP-Vox añade a las cuentas “150 millones de euros a las personas dependientes de la comunidad”. El transporte sanitario urgente, “que este Ejecutivo ha recuperado que esté activo las 24 horas”, y ha recordado que se impulsan “cinco millones para el transporte sanitario urgente y 45 millones para solucionar el problema de las listas de espera”.

Navarro ha reivindicado el papel que la lucha contra la despoblación tiene en la política del Ejecutivo, con “22 millones de euros dedicados a este problema y aumentando por seis el fondo de cohesión territorial”. Además, la popular ha mantenido que el Gobierno de Aragón “apoyará a Zaragoza y al resto del territorio”, en respuesta a las críticas que aseguran que los populares solo piensan en la capital.

“Tenemos tranquilidad y muchas ganas de trabajar”, ha terminado Navarro, que ha adelantado que el Gobierno “va a cumplir con los aragoneses”. Un recado final para el PSOE: “Preocúpense por lo que pasa en el Gobierno de España, porque ustedes nunca cumplen con lo que prometen”.

La "transición" de Vox para impulsar sus políticas

La ultraderecha se ha mostrado "satisfecha" con los presupuestos que hoy se aprueban en la comunidad, pero ha avisado que estas son unas cuentas "de transición" y que el próximo año intentarán que se vea más "la mano de Vox". Así lo ha dicho el portavoz de Hacienda de Vox, Fermín Civiac, que ha defendido la "necesidad" de Vox para conformar el Gobierno aragonés, aunque han agradecido los apoyos externos del PAR y Teruel Existe.

También ha habido mensajes directos para ellos. Con intercambio de saludos con el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, tras regalarle un halago: "el PAR, ni el de ahora es tan bueno, y el de antes era tan malo, es el PAR de siempre". Para los de Guitarte, el comentario iba cargado de crítica. "Nos han retirado las sectarias líneas rojas que nos habían puesto. Señor Guitarte, bienvenido a la normalidad democrática. Tan válidos son los votos de Teruel Existe que los de la fuerza que represento", ha recalcado Civiac, entre aplausos de su grupo parlamentario.

Y ha dejado claro cuáles son sus intervenciones más destacadas, en línea del argumentario más clásico de la formación de extrema derecha. "La exigencia que hacemos a los sindicatos de que cumplan las normas de transparencia para poder recibir subvenciones, los que no pongan luz y taquígrafos no van a recibir ni un euro de este Gobierno. Transparencia para todos", ha defendido Civiac, obviando que todas las subvenciones públicas deben estar justificadas.

Además, ha sacado pecho de haber rebajado "5 millones el presupuesto de cooperación internacional, que para lo que vale es para reforzar las políticas sociales de este Gobierno, para reforzar la partida del hospital de Teruel". Y, por últmo, ha destacado Civiac, el millón de euros habilitado para asociaciones provida. "Somos el único partido que defiende la vida desde su origen hasta el final", ha concluido Civiac.

Los apoyos del PAR y de Teruel Existe

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha asegurado con la sorna que le caracteriza que "el PAR va a hacer lo mismo que el año pasado: votar a favor de los presupuestos", y también ha aprovechado para atizarle a Teruel Existe. "Señor Guitarte, ha hecho lo que ha hecho Pedro Sánchez, cambiar de opinión: antes Vox era muy malo y ahora no", les ha espetado, para defender que en su formación "no se demoniza a nadie". "No demonicé a Vox y no lo hice con Podemos la pasada legislatura", ha recalcado Izquierdo.

Además, Izquierdo, con un gran despliegue de directores generales en el Ejecutivo aragonés, ha aprovechado para agradecerle al PP y Vox que aprobaran las propuestas del PAR. "Unas enmiendas que no eran para la plaza de su pueblo, o para la torre de la ermita de su pueblo. Las tres enmiendas son para ayudas en concurrencia competitiva: que tenga que ser el PAR quien diga esto hoy…", ha concluido el diputado del PAR.

La tarea más complicada de la jornada la ha tenido Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, que ha capeado el temporal que llegaba con las críticas de la izquierda y las alabanzas de la derecha. "La política debe ser negociación sin renunciar a los principios", ha comentado Guitarte, que ha asegurado que su formación "trabaja para construir acuerdos y no para insultarnos, porque eso no es hacer política".

"Las enmiendas que hemos presentado tienen que ver con lo olvidado durante tantos años", ha argumentado Guitarte, que ha asegurado que en su formación se sienten "moderadamente satisfechos", pero sin ser "conformistas y queriendo más acción en la lucha contra la despoblación, la política de vivienda en el mundo rural, entre otros temas".