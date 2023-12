"Aragón puede salir con la cabeza alta de la desaceleración económica"

Tras 30 años de experiencia profesional en el sector financiero, Javier Martínez Suárez (Canfranc, 1966) ha dado el salto a la política y al sector público con su nombramiento hace tres meses como director general de Política Económica del nuevo Gobierno de Aragón. Ha trabajado en AB Asesores, Morgan Stanley, Caixabank Banca Privada y, en los últimos nueve años, ha sido el responsable en Aragón de Alantra.

¿Cómo ha sido el aterrizaje en la Administración autonómica?

He estado siempre en el sector privado y esta oportunidad que me dio la vicepresidenta Mar Vaquero creía que llegaba en un momento interesante para mí. Estoy todavía aterrizando. Llevo apenas tres meses que están siendo intensos, con mucho trabajo, pero la experiencia está siendo bonita. Es un privilegio como aragonés y economista.

¿El sector público es cómo lo esperaba?

Probablemente sí. Si he tenido alguna sorpresa es positiva. El sector privado es más ágil en la toma de decisiones pero es cierto que en el público hay una mayor repercusión y eso exige una gran responsabilidad y control que hace que todo sea más lento y meditado. Lo mejor es una mezcla de ambas cosas. Esa es mi intención: aportar las cosas buenas del sector privado y aprender de lo público.

¿Cómo está la economía aragonesa en estos momentos?

Es una buena imagen de cómo está el mundo. Aragón está creciendo. Para este ejercicio esperamos que lo haga al 2,3% y para 2024 la expectativa es menor, entorno al 1,8%. Lo que estamos viendo es una desaceleración. En 2022 crecimos más que en 2023 y parece que este año vamos a crecer más que en 2024. En España vemos prácticamente lo mismo, y en Europa y el mundo vemos situaciones parecidas. ¿Significa que vamos a una recesión? No hay ningún indicador que lo evidencie, pero viendo la tendencia tenemos que trabajar para que esa desaceleración pase de la mejor manera por Aragón, para sus ciudadanos y las familias.

¿Qué va a deparar 2024 a la comunidad autónoma?

Estamos en muy buen momento. Es una de las ilusiones con las que entro en esta nueva responsabilidad. Tenemos las incertidumbres que tiene el mundo, una de las mayores, la geopolítica. Conflictos como Ucrania o el de Israel-Gaza pueden afectar mucho a la evolución futura. Al margen de ello, Aragón vive un buen momento en sectores como la energía, estamos en el mapa para grandes multinacionales y tenemos paz social, con una buena colaboración entre patronal, sindicatos y Administración. Si aprovechamos todo eso, podemos salir con la cabeza muy alta de esta desaceleración.

¿Qué objetivos se marca?

Con este entorno, las primeras medidas que estamos impulsando van a tratar de que esa desaceleración afecte lo menos posible al tejido productivo. Para eso estamos hablando con las empresas, los autónomos y con todos para saber qué hace falta. Nos hemos dado cuenta que en este entorno de ciertas curvas en el horizonte nos vamos a encontrar ciertos problemas financieros. Los tipos de interés son más altos, la financiación más cara y puede haber restricciones de crédito. Estamos hablando con las entidades financieras para ver en qué líneas podemos colaborar y estamos poniendo a punto todos los instrumentos públicos que tenemos: Sodiar, Avalia o Suma Teruel. Los estamos actualizando y vamos a sacarlos a la calle para que se conozcan en todo el territorio, también en los pueblos. Por otra parte, vamos a ayudar a todas las empresas que quieran a salir al exterior. Estamos coordinando todo el sector público para que cuando alguien quiera internacionalizarse sepa cómo hacerlo de manera sencilla. Al frente de ello está Aragón Exterior, con un 30% más de presupuesto.

El color político de la DGA ha cambiado pero las inversiones empresariales siguen llegando.

Una de las cosas buenas de Aragón es que pese a los cambios de gobierno se han mantenido unas líneas de trabajo muy realistas. Se trata de aprovechar aquellas cosas que se han hecho bien y modificar lo que creemos que se puede mejorar.

Se anunció una unidad de atracción de inversiones, ¿cómo está funcionando?

Estamos trabajando en ello. El objetivo es coordinar todas las herramientas que tenemos para atraer inversiones. Hay interés por invertir aquí, pero tenemos que generar también ese interés. Salir a la calle. Si estamos destacando en ciertos sectores, hay que salir fuera a vender Aragón con ese cuaderno de venta.

¿Si Aragón ha sido un infierno fiscal, como dice el PP, por qué no dejaron de llegar empresas?

Hay inversiones al margen de la fiscalidad que vienen por determinadas circunstancias como la situación logística. Otra cosa es que dejen de venir o vengan en menos cantidad porque desde un punto fiscal no sea el sitio más eficiente y tengamos competidores. Si hubiéramos tenido una fiscalidad más comparable con otras comunidades, a lo mejor podríamos haber teniendo inversiones más grandes y estables. Tenemos que competir en igualdad de condiciones con el resto de comunidades porque creemos que mejorando la fiscalidad aragonesa podemos atraer más riqueza y generar más empleos.

¿Hay margen para más bajadas de impuesto ahora que Europa endurece las reglas fiscales?

Creemos que sí y en ello trabajamos de manera muy intensa. Es cierto que coincide en un momento en el que la política fiscal tan expansiva se está cortando. A pesar de eso, debemos ajustar la fiscalidad para que sea la justa.

Los empresarios se quejan de la lentitud administrativa y el exceso de burocracia.

Estamos tomando alguna medida que todavía no se ve, como una ventanilla contra la hiperregulación. Queremos pedir ayuda a los ciudadanos y empresarios para que nos digan cuáles son aquellas leyes que se duplican o qué trabas se encuentran, siempre con el compromiso de dar una respuesta. En algunos casos podremos solucionarlo y en otros no.

¿Cuál es su posición sobre las renovables tras abrirse la comisión de investigación en las Cortes?

Son fundamentales. Somos una potencia en renovables y lo tenemos que vender. Parte de las empresas que llaman a la puerta lo hacen en parte por esto. Todo esto hay que hacerlo con luz y taquígrafos, siendo muy transparentes. Nuestra posición es que no tiene que haber lugar a dudas. Y para eso vamos a ver lo qué hay dado y en qué condiciones. Cuando veamos los resultados, si hay algo que mejorar, trabajaremos en ello.

La marcha de Airtex o la desinversión de Amazon en La Muela, ¿son casos puntuales o el anticipo de una tormenta?

Creo que puntuales. La coincidencia es meramente temporal. Estamos intentando hacer política de bisturí cada vez que nos encontramos una situación de este tipo. No estamos viendo que haya un problema generalizado. Seguimos recibiendo llamadas de empresas que quieren venir a Aragón.

El PSOE culpa al Gobierno de Aragón de estas malas noticias.

Son decisiones empresariales que exceden a la situación actual y que ya venían pensadas desde hace tiempo. Tenemos que estar preparado para que nos ocurran cosas de estas. Hay que analizar caso a caso, pero no me gustaría quedarnos con la sensación de que no hemos trabajado lo suficiente.

¿Llegará la gigafactoría de Stellantis a Figueruelas?

Ojalá que sí. Es un proyecto de interés para toda España, no solo para Aragón. Desde nuestro Gobierno estamos haciendo todo lo posible. Hace falta ahora que el ministerio de Industria colabore. Stellantis tiene muy claro cuáles son sus necesidades para hacer la inversión.

¿Qué va a hacer la DGA para paliar la falta de mano de obra?

Es una de las mayores preocupaciones que nos trasladan las empresas. Tenemos una tasa de paro del 7,8%, próxima al pleno empleo. Eso hace que nos tengamos que especializar mucho. Para ello tenemos un instrumento muy potente como es el Inaem, que tiene que ser muy ágil y dar respuesta a la necesidades específicas de las empresas, adaptar a ellas a esos 53.000 desempleados que tenemos. A partir de ahí, hay que trabajar también con la FP y la universidad para que formen a los trabajadores que demanda el mercado laboral.