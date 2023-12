No suelen abundar las buenas nuevas a nivel nacional en lo referido a la inversión en investigación, por lo que Araid (Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo) vaya a tener en el año 2024 el máximo presupuesto de su historia, con de 4,45 millones de euros, es una esperanzadora noticia tanto por lo más inmediato, ese incremento de un 27% en sus recursos, como por lo que está por venir, porque desde la entidad científica llevan años trabajando en muchos proyectos que pueden desembocar en grandes mejoras que pueden solucionar algunos de los problemas que amenazan a la sociedad.

La labor de Araid comenzó en el año 2005, cuando se fundó la agencia con el objetivo de impulsar la I+D+i como factor de desarrollo regional y para facilitar también el retorno y la captación de talento. Por ello, su actividad principal es la incorporación de investigadores y científicos, para potenciar las líneas de investigación estratégicas para Aragón, aunque la fundación está abierta a cualquier campo de la investigación y del conocimiento, y a cualquier investigador que acredite una labor y experiencia de calidad en el ámbito nacional o internacional.

Actualmente, Araid cuenta con 48 investigadores en plantilla, a los que se sumarán en 2024 otros 12 más. De esta forma, alcanzará su máximo histórico de profesionales, con 60. La nueva convocatoria internacional para contratar hasta 12 investigadores en áreas prioritarias para Aragón y alienadas con el III Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) se lanzará en enero. Se van a ofertar contratos de trabajo indefinidos y a tiempo completo, desarrollando su labor en la Universidad de Zaragoza, centros de investigación y otras instituciones colaboradoras de Aragón.

Una actividad con la mirada puesta siempre en el futuro, pero que también da sus frutos en el presente. Al contrario del estigma que a veces sufre la investigación, el de que no es rentable, Araid presenta unos datos notables desde su creación hace casi 20 años. La agencia aragonesa ha desarrollado más de 700 proyectos, que se traducen en 180 millones de euros, de los que 52 han llegado directamente a Aragón, lo cual significa que por cada euro invertido se han recuperado 2,6. Un dato esperanzador que reafirma, más si cabe, la labor del sector.

David Fernández

Uno de los objetivos de Araid es recuperar a los grandes investigadores aragoneses y españoles que, por falta de oportunidades, han tenido que comenzar sus carreras profesionales fuera del país. David Fernández es un claro ejemplo de esta fuga de cerebros a la inversa que está promoviendo la entidad científica.

El investigador, sevillano de nacimiento pero con raíces familiares en Zaragoza, llevaba muchos años en Cambridge dirigiendo un equipo de investigación, pero desde hace ya un tiempo quería volver a España. «Afortunadamente, tenía varias opciones, algunas convocatorias más prestigiosas y es verdad que estuve dudando, pero desde Araid me convencieron», explica Fernández, que comenzó su actividad en la entidad el pasado mes de septiembre. Por supuesto, su conexión con Zaragoza fue uno de los motivos para recalar aquí, pero desde luego no fue el único. «La apuesta por la investigación es muy potente. Me gustó mucho lo que me trasladaron desde la dirección, veíamos las cosas muy parecidas. Me dejaron clara la idea que buscaban. Aragón tiene el punto de vista muy alto en manera de investigación, se está buscando la excelencia», afirma David Fernández. Además, hubo otro punto clave que acabó por decantar su elección: «Me ofrecieron un contrato indefinido, que eso es algo que en este sector no suele ser común».

Fernández, que estudió Biología en la Universidad de Sevilla e hizo el doctorado en Madrid, sumada a su nueva labor en Araid, conserva su laboratorio en Cambridge, lo que para él «es una forma también de enriquecerse entre comunidades científicas». Es cierto que sigue habiendo muchas más posibilidades en Inglaterra, pero desde España advierte un cambio de tendencia. Una ambiciosa iniciativa que todavía se intensifica más en la comunidad aragonesa: «Aragón no puede competir en presupuesto con Madrid, Barcelona o el País Vasco, pero dentro de sus posibilidades creo que aquí la apuesta es mayor».

Actualmente, Fernández trabaja investigando avances en la oncología y el de su tratamiento. «Esperamos que pronto haya algo que celebrar», confiesa.

Pedro Baptista

Araid no se conforma solo con recuperar a científicos de la tierra para que desarrollen su labor profesional aquí, sino que también apuesta por llamar la atención de grandes investigadores europeos para que recalen en la entidad aragonesa. Pedro Baptista es portugués y , tras alrededor de 10 años en Estados Unidos, en 2013 comenzó una colaboración con Araid que todavía perdura.

En su caso, el amor, como muchas otras veces, fue parte fundamental en la toma de la decisión definitiva. «Mi novia por aquel entonces estaba estudiando el doctorado aquí en Zaragoza», recuerda el investigador. En ese momento, las conversaciones con los responsables de Araid disiparon cualquier duda que el portugués pudiera tener. «El proyecto era muy, muy atractivo. Mostraron mucha confianza en mí y en mis capacidades», añade Baptista.

Lo que iba a ser una colaboración con fecha de caducidad en dos años, ha acabado por alargarse, por el momento, de manera indefinida. El científico comenzó en 2013 con una beca Marie Curie, que pudo alargar más de lo esperado. «Surgió la posibilidad de seguir dos años más y luego, en 2017 llegó la oportunidad definitiva para conseguir una plaza fija», rememora Baptista.

El investigador trabaja en el Ciba (Centro de Investigación Biomédica de Aragón), que se inauguró curiosamente el año que llegó a Zaragoza. Pedro Baptista forma parte de un grupo con varias líneas de investigación abierta. «La más importante en la que estamos creando órganos artificiales desde cero, en especial hígados, que luego son utilizados en personas que necesitan un trasplante», explica el científico.

Con una larga trayectoria en Araid, Pedro Baptista es una voz autorizada para hablar de la evolución en la última década. «Es muy positiva», analiza el portugués. Vivimos años muy complicados con la crisis en los que el objetivo era la supervivencia. Poco a poco hemos ido mejorando y el presupuesto de este año es la mejor prueba de la salud que tiene ahora mismo Araid», reflexiona a la vez que muestra su agradecimiento. «La investigación requiere tiempo. Aquí tenemos estabilidad y sentimos un gran apoyo».