Después de casi 48 horas de incertidumbre y silencios, Podemos Aragón tendrá al menos una candidatura para liderar el partido en el proceso de primarias abierto en la formación morada para renovar todas las direcciones autonómicas y preparar las elecciones europeas.

La exdiputada autonómica y exdirectora general de Cambio Climático del Gobierno de Aragón en la pasada legislatura, Marta de Santos, ha anunciado que presenta su candidatura para ser la nueva coordinadora autonómica de Podemos en Aragón.

De Santos se ha convertido en las últimas semanas en la portavoz del equipo técnico que dirige la formación en este periodo de interinidad desde que dimitió la anterior dirección, con Maru Díaz a la cabeza, y es una de las políticas de mayor trayectoria en el partido de Ione Belarra en la comunidad autónoma. Además, es también la mano derecha del único diputado autonómico que conserva el partido, Andoni Corrales, y realiza labores de coordinación y comunicación en el grupo mixto que Podemos comparte con Izquierda Unida y el PAR.

El anuncio de su candidatura ha llegado a través de un mensaje en su perfil de X (antes Twitter) cerca de las 20.30 horas.

"He decidido dar un paso al frente y dar la cara por la fuerza que ha transformado la política y la realidad de la gente de este país", empezaba su comunicado. "Agradezco los muchos apoyos recibidos que me han impulsado a dar este paso. Presento candidatura a coordinadora de Podemos Aragón", añadía el escueto texto, que no estuvo acompañado por ningún comunicado oficial del partido por el momento. Este diario trató de ponerse en contacto con la ya candidata sin éxito.

He decidido dar un paso al frente, y dar la cara por la fuerza que ha transformado la política y la realidad de la gente de este país.

Agradezco los muchos apoyos recibidos, que me han impulsado a dar este paso.

Presento candidatura a Coordinadora de @PodemosAragon — Marta de Santos (@Martafigonera) 27 de diciembre de 2023

Trayectoria política

Marta de Santos es una política de largo recorrido en Aragón y ha desarrollado responsabilidades desde la Administración local a la autonómica. También ha militado en distintos partidos. Fue la alcaldesa de Murillo de Gállego entre 2011 y 2019.

La primera legislatura, bajo las siglas de Chunta Aragonesista y, la segunda, como cabeza de lista independiente en una Agrupación de Electores. En las elecciones autonómicas de 2015, además, fue elegida diputada de las Cortes de Aragón por Podemos, y desde entonces ha estado vinculada al partido morado con distintas responsabilidades orgánicas e institucionales.

En la última legislatura, De Santos ha formado parte del núcleo duro de la excoordinadora de Podemos Aragón, Maru Díaz, y asumió la dirección general de Cambio Climático en el Ejecutivo aragonés.

Al final de la legislatura, tras el apoyo del portavoz parlamentario de Podemos Nacho Escartín a la confluencia con Sumar, la política asumió la portavocía tras su cese. Después de la debacle electoral del mes de mayo, es una de las pocas representantes de la anterior cúpula que se ha mantenido en la gestora del partido morado.