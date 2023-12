Los años 80 han vuelto a Zaragoza durante tres días dándole a la Navidad un toque retro. La sala multiusos atardece hoy llena de máquinas recreativas, consolas y videojuegos que alegrarán los últimos días del año tanto a jóvenes como a mayores. Retrogamer regresa otro año más, una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza que para esta ocasión cuenta con cien máquinas arcade originales, consolas antiguas, scalextric y míticos juegos que harán las delicias de aficionados de distintas generaciones.

Desde clásicos como Pacman o Scalextris, hasta otros más modernos como el Fifa, inundaban la sala de sonidos, que acompañados de gritos de emoción y risas, le dieron color a una tarde de boira aragonesa.

«¡Mira cuantas máquinas mamá!», exclama un niño nada más entrar por la puerta de la sala recreativa. Como él, muchos de los primeros en llegar se asombraron con la maquinaria disponible.

«Qué pasada, Mari», expresó Roberto a su mujer. «Siempre le han gustado los videojuegos», explica Mari, quien acudía a Retrogamer para acompañar a su marido y a su hijo, «los dos son muy fans de estas cosas», asegura.

Mirando una exposición de consolas muy antiguas estaban Raúl y Carlos, dos amigos de 35 años. «Son tan viejas que no habíamos oído ni hablar de ellas», menciona Raúl emocionado, mientras sacaba el móvil para fotografiar la vetusta selección gamer. Tras su primera vuelta por la zona, no pudieron aguantarse las ganas de comenzar a jugar.

«Ya hemos probado los recreativos, como The Maze of the King o The House of the Dead, y ahora miraremos algunos más», dice Raúl, mientras su compañero asiente y añade: «Es que nos recuerdan mucho a nuestra infancia y no queremos perdernos ninguno».

Porque pocas veces se puede contemplar en el mismo espacio auténticas piezas de museo en una exposición que hace un recorrido por las consolas de todas las generaciones, comenzando por la primera de la historia, la Magnavox Odyssey, o la Overkal, la primera española de 1973.

Pero, no sólo hay opción de contemplarlas, sino que todos los visitantes pueden ponerse a los mandos y experimentar en primera persona la evolución del mundo de los videojuegos, con consolas de todas las generaciones: desde la Atari 2600, pasando por NES, Master System, Mega Drive, Nintendo 64, DreamCast, Nintendo Wii, hasta llegar a la actual PlayStation 5.

No faltaron las dos pistas gigantes de Scalextric, con réplicas de coches de competición a escala, donde un grupo de cuatro mujeres revive su infancia entre risas. «Este juego se lo regalaron a mi hermano y pasábamos muchas tardes juntos haciendo carreras», menciona una de las presentes.

Mientras los adultos disfrutan rememorando su niñez, los más pequeños también pueden encontrar su espacio en Retrogamer con una zona infantil pensada para que los niños puedan jugar con máquinas arcade de su tamaño o, incluso, descubrir otros juegos más tradicionales como el de la rayuela.

Un juego solidario

En fechas tan señaladas, pensar en los demás es casi una tradición y, en este evento gamer, el ayuntamiento no se ha querido quedar atrás. RetroGamer también tendrá una labor solidaria de la mano de la iniciativa Videojuegos x Alimentos.

El sistema es muy sencillo: todas las personas asistentes que lo deseen podrán traer varios kilos de comida y canjearlos por material del stand: por un kilo, por 3 kilos o por 10 kilos, dependiendo del valor del material o del videojuego será el coste en kilos. Además, toda la comida recogida durante los tres días de feria será donada a comedores sociales de la ciudad.