Endesa acaba de estrenar su primera serie documental, “Deja que te cuente”, y lo ha hecho con un gran objetivo: acercar al público la realidad de la transición energética que se está viviendo en nuestro país. Para contarlo, no ha podido tener mejor compañero de camino. El actor Imanol Arias cuenta en primera persona cómo las zonas rurales de España están viviendo una gran transformación gracias al impulso de las energías renovables y el desarrollo de las redes de distribución.

Su gran popularidad en la serie 'Cuéntame' y su gran experiencia conduciendo documentales en los que ha visitado numerosos lugares de nuestra geografía, lo han convertido en un compañero de viaje perfecto para esta aventura.

Una serie documental

“Deja que te cuente” son historias de las personas que viven en los territorios en los que las antiguas centrales térmicas han dado paso a la energía renovable y donde las nuevas oportunidades están transformando nuestros pueblos.

“La transición energética constituye el principal reto al que debemos enfrentarnos las compañías del sector energético y acercar esta realidad a la sociedad es más que un compromiso, es una responsabilidad. “Deja que te cuente” se lo contará de una manera muy amena, muy cercana y real”, según Lola Riosalido, directora de publicidad y eventos de Endesa.

La serie, con capítulos de cinco minutos de duración, se puede ver disponible en la web corporativa y en el canal de Endesa de Youtube.

Primer episodio en tierras aragonesas

El primero de ellos ya está en el aire y en él para conocer cómo la energía renovable está cambiando el pueblo y sus alrededores. La central térmica de Andorra (Teruel) ha estado operativa más de cuatro décadas, creando un vínculo muy arraigado en la zona.

En 2020, la instalación cesó sus operaciones de manera permanente yen sus terrenos ahora se está poniendo un ambicioso plan industrial centrado en la generación de energía renovable que está acompañado de un potente plan socioeconómico basado en la formación, la creación de empleo y el impulso de la actividad de toda la zona está diseñando así un futuro sostenible que ayude a fijar población y crear nuevas oportunidades.

Andorra es un caso particular por la dimensión del proyecto, pero no único. Para Endesa, la transición energética tiene que ser justa y eso supone no dejar a nadie atrás. Por ello, todos los planes de despliegue de renovables llevan asociados proyectos de valor compartido, que aúnan los objetivos de la empresa con las prioridades de los agentes locales, afianzando proyectos y activos en su entorno para que los beneficios del proceso de descarbonización lleguen a todos y superen de forma clara a los impactos.