La burbuja del billete barato en la alta velocidad

La batalla de precios en el mercado de los trenes complica la búsqueda de billetes baratos en un amplio mar de ofertas 'low cost'. Zaragoza, situada en un punto estratégico entre Madrid y Barcelona, se beneficia de los grandes descensos monetarios y deja abierta la posibilidad de que los habitantes puedan disfrutar de visitar las grandes capitales del país por menos de 15 euros por billete. Aunque, ¿hasta qué punto es real la ventaja de este tipo de transportes a bajo precio? La ampliación de la oferta ha obligado a rebajar los precios del AVE pero el paso del tiempo ha hecho que las nuevas competidoras maticen sus grandes ofertas de apertura.

«Al principio sí que, cuando buscaba ofertas para ir a Madrid, encontraba viajes por ocho o nueve euros. Ahora, por menos de veinte no hay ninguno», señala Maria Ortega, una joven aragonesa. Tras horas de búsqueda para poder visitar la capital de España, ella asegura que «además de que los precios han subido, los horarios de los más baratos son a primera hora de la mañana o muy entrada la noche».

No es la única que ha notado que, a pesar de la liberalización de los grandes corredores –que abrieron la puerta a empresas de bajo coste como Ougo e Iryo– la guerra por ofrecer un servicio de alta velocidad de manera asequible para el público se ha encarecido con el paso del tiempo. «Sí que he notado que ahora ya no hay tantas ofertas por menos de doce euros», expone Julian Gómez, que está apunto de coger su tren a Barcelona desde la estación Delicias de Zaragoza. «No sé cuánto habrá aumentado el porcentaje, pero estoy seguro de que la competencia entre las empresas 'low cost' ya no es lo mismo», añade.

Enrique Díaz también va a coger su tren de alta velocidad desde la capital aragonesa dirección Barcelona. «Yo creo que, aunque hayan subido los precios, sí es cierto que para los tiempos de inflación en los que vivimos sigues encontrando ofertas muy buenas. No es como al principio, claro, pero al final también es normal», opina.

En la página de Renfe, el AVE más barato de hoy para mañana de Zaragoza a Barcelona es a las 5.50 horas ­por un valor de 37,80 euros el billete. Lo que llama la atención es que la opción de transporte de forma barata que ofrece la empresa, Avlo, ofrece un viaje con un precio de 119 euros. La opción de Ouigo es de 22 euros, la más barata, con salida a las 22.18 horas. Para salir a Barcelona a horas más tempranas, la única opción –la más elevada de su catálogo­– es de 33 euros el billete. La otra pata del low cost, la empresa Iryo, ofrece plazas de alta velocidad a partir de los 50 euros con salida a las 15.00 horas, más caras que las anteriores compañías. Precio que se eleva hasta los 98,15 euros como máximo entre su abanico de ofertas.

Ampliando el plazo para el 29 de enero la selección de precios se mantiene igual en Ouigo, mientras que las otras dos compañías descienden el coste. En Renfe, todas las opciones­ –tanto de la alta velocidad normal como la de bajo coste– se sitúan por debajo de los 20 euros, siendo la más barata la de AVE, por 15, 10 euros para las 7.52 horas. Iryo, a pesar de ofrecer las plazas más caras a corto plazo, si la fecha se elige con un mes de diferencia entonces los precios se desinflan hasta los 16 euros, llegando a rozar los 35 euros en la última salida del día a las 21 horas.

Da que pensar que siendo AVE la única opción no low cost es la que más descuentos ofrece, ¿tendrá que ver con la presión ejercida por los dos gigantes de precios bajos?