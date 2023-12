Con mascarilla por prevención. Así se ha presentado José Luis Bancalero, consejero de Sanidad de la DGA, a la primera reunión del grupo impulsor para convertir Zaragoza en sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública. "Tengo algún pequeño síntoma de catarro, y hay que dar ejemplo", decía antes de empezar la rueda de prensa. Y es que el consejero ha incidido en todo momento en la importancia de vacunarse para prevenir enfermedades respiratorias, muy frecuentes en esta época del año, como la gripe, que está repuntando en las últimas semanas en la comunidad.

Con todo, los índices de vacunación entre la población de riesgo siguen sin ser los más deseables, tal y como ha reconocido el propio Bancalero, que considera "muy recomendable" seguir previniendo este tipo de resfriados. "Hemos mejorado en los últimos días, pero estamos por debajo del 55%", ha explicado.

Así, desde Sanidad "animan" a vacunarse, especialmente, a la población infantil y al grupo que va de los 60 a los 69 años, ya que las cifras de esa franja reflejan que menos del 30% ha recibido la dosis correspondiente. En cualquier caso, Bancalero ha asegurado que la comunidad aragonesa no está en porcentajes muy distintos a los de años anteriores, aunque sí ha incidido en la recomendación de no acudir a Urgencias si los síntomas no revisten gravedad, ya que la saturación afecta tanto a hospitales como a los centros de Atención Primaria.