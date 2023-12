Lo que nació como un regalo de un nieto para mantenerse en contacto con su abuela ahora es la herramienta diaria con la que más de 10.000 personas mayores luchan contra la soledad no deseada. Maxililiana es el nombre de la abuela de Jorge­, que bautiza este proyecto que surgió a raíz de los problemas que tenía su abuela con el móvil. Ahora, después de tres años y con más de 470 horas de uso entre los usuarios, para celebrarlo el equipo de esta iniciativa social ha fomentado aún más la compañía a los mayores a través de los premios Maximiliana de Oro en los que las 50 personas más llamadas recibirán una una invitación a cenar con el familiar que más compañía les ha hecho durante la Navidad. Un recuerdo único que ha ganado, con el primer puesto, Emilia y su sobrino Jorge.

Durante el mes de diciembre, se analizaron 200.000 llamadas a móviles, entre los que se descubrió que Emilia García, navarra de 75 años que vive desde hace 50 años en Zaragoza, era la anciana más llamada a través de Maximiliana. Dos horas al día en total. Sin embargo, en la lista de las comunidades con más llamadas registradas, Aragón ocupa el puesto número siete, frente a las goleadoras de Andalucía, Cantabria y La Rioja, que dominan los tres primeros puestos.

«Me casé aquí y aquí me quedé», señala la mujer, acompañada por su pequeño perrito, un regalo de su amigo Gerardo para que le hiciera compañía.

Mientras lo acaricia, asegura que esta herramienta móvil «me ha ayudado mucho, porque el teléfono normal era muy desordenado y aquí no veo todo muy bien. Sobre todo me gusta porque tengo las fotos de todos y les veo bien las caras». Explica que todos los días habla con su hermana Lourdes, a la que llama en ese mismo momento y le pregunta si ha encendido la calefacción, «hace mucho frío, ten cuidado», le comenta.

Tras finalizar la llamada enseña el teléfono que le ha cambiado la vida. «¿Ves?, es muy sencillo de usar», señala y, hablando más para si misma, añade que «ayer hablé con Pepa (su amiga), pero bueno, con esto hablo con mucha gente. Me gusta mucho». Sobre todo se mantiene en contacto con una persona, su sobrino Jorge. «Me llama todos los días y los viernes viene a Zaragoza por trabajo y comemos juntos. Aquí o en el bar de abajo», menciona contenta. Para ella, que su sobrino le llame «es algo que me pone muy contenta, me gusta mucho que me venga a ver. También que traiga a la novieta», dice entre risas.

Conversaciones telefónicas frente a la soledad

Al enterarse de que era la abuela a la que más llaman de España Emilia no se sorprendió. Ni siquiera sintió una mínima duda, lo tenía claro porque «uso mucho el teléfono. Todos los días llamo a mi familia y a mis amigos para ver cómo están y que tal les va», explica.

Todo ello lo hace porque «la soledad es muy mala y me ayuda a sentirme mejor. Me siento mucho más acompañada en mi día a día», asegura. Ahora, gracias a esta herramienta, su vida y su rutina han cambiado. Emilia siempre ha sido muy trabajadora, «ya desde joven estuve en Tudela y en Pamplona trabajando», menciona.

Algo que no cambió cuando se casó. «Me vine para aquí con mi marido y me puse a trabajar de lo que había», puntualiza. Pero cuando uno se va haciendo mayor, el ritmo de vida cambia. «Te sientes solo, yo ahora ya no puedo casi moverme. Tengo 74 años», añade.

Aún así, disfrutar de la compañía sigue siendo lo que más le gusta hacer. «Me encanta que me vengan a ver. Sobre todo cuando viene Jorge, me alegro mucho», repite emocionada solo de pensar en su sobrino.

Maximiliana le ha permitido poder seguir compartiendo conversaciones con todos sus seres queridos, «a los que no puedo ver todos los días, pero les llamo y ya está». Y la experiencia, ahora va a ir mucho más allá, porque gracias a todo el cariño que profesa con los suyos ha conseguido ser la protagonista de una velada única que han preparado los creadores de esta herramienta social: una invitación a cenar con el familiar que más les ha llamado durante la Navidad, para regalarles un recuerdo único juntos.