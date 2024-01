A nadie se le escapan los balances de fin de año durante estos días festivos de Navidad, ya sea a nivel de notas escolares o de números en las empresas para cuadrar los balances y las cuentas al milímetro. Donde también han sacado escuadra y cartabón para hilar fino con sus datos es en la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque en este caso para repartir carbón por las infracciones contra el Código de Seguridad Vial. En total, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detraído más de 90.000 puntos (92.723) en las carreteras aragonesas a lo largo del último año, o lo que es lo mismo, el equivalente a la retirada de 6.181 permisos de conducción. Solo tres preceptos (alcohol, móvil y velocidad) aglutinan el 61% de las infracciones en consonancia con las conclusiones a las que llegan los responsables de los centros de recuperación de puntos de la comunidad.

Así lo explica Sergio Olivera, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza, quien señala que, aunque no existe un perfil concreto de alumnos, sí que se pueden diferenciar entre aquellos que sufren «otro tipo de problemas» referidos al consumo de alcohol y drogas y aquellos que carecen de «la conciencia necesaria» sobre la responsabilidad de conducir. Los mayoritarios, continúa Olivera, son estos últimos y así queda constatado con los datos de puntos detraídos por el exceso de velocidad (30.108) y el uso indebido del teléfono (15.324).

Son dos preceptos que casi suman la mitad (49%) del total de los puntos detraídos y especialmente llamativo es el incremento de las sanciones por el uso de los terminales con respecto al año pasado, cuando fueron la mitad de puntos (7.212). Y es que no ha tenido efecto disuasorio el aumento punitivo de las sanciones por manejar los terminales –«hay más personas que vienen a los cursos por la sanción del móvil, de hecho», reconoce Olivera–, pese a los reiterados intentos desde las autoescuelas por hacer ver que se trata de «una tentación terrorífica». «Hay dos opciones. La mejor, que es meterlo en la guantera y, si no, ponerlo en modo avión», reivindica el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza.

Más allá de estas prácticas ilícitas, los conductores también han dejado temblando sus permisos con las sanciones referentes al incumplimiento de las señales de tráfico como prioridad de paso (408), stop (5.536) o semáforos en rojo (5.148). El resto de preceptos deja guarismos más bajos a tenor de los puntos detraídos por conducción temeraria, permiso o licencia inadecuado (524), adelantamiento con peligro en sentido contrario (304), adelantamiento con visibilidad reducida (192), cinturón de seguridad (5.524), sistema de retención infantil (1.916) o casco (392).

En cualquier caso, estos registros son más bajos que los recogidos en 2022 por la Dirección General de Tráfico al contabilizar una detracción de 105.619 puntos y un equivalente de 7.000 permisos de conducción. Son 12.896 puntos menos que se explican por el considerable descenso de las infracciones vinculadas a la velocidad –en 2022 fueron 40.992 puntos y, en 2023, 30.108– porque el resto de preceptos se mueven en valores muy similares: alcohol (11.274), stop (6.716), semáforos (4.216), no respetar la prioridad de paso (944), adelantamientos (684), permiso inadecuado (484), o el exceso de conducción y minorización del descanso (36).

También se ha convertido en «un riesgo evidente» la convivencia en la carretera con los ciclistas, aunque los datos de la DGT solo recogen una detracción de 54 puntos en todo el año. Se trata de una circunstancia para la que Olivera encuentra una respuesta muy sencilla y rápida: la dificultad para acreditar la ilegalidad de este tipo de maniobras. «Hay pocos conductores a los que sancionen por eso porque es difícil de justificar y de poder probar que no respetaba la distancia. No hay suficientes sanciones porque no hay manera de probar esa sanción», expone.

Con todo ello, desde los centros de recuperación de puntos centran sus esfuerzos en hacer entender a los conductores «el porqué de la norma» para que interioricen los peligros de su incumplimiento. Lo hacen cada año con, aproximadamente, 1.100 alumnos que contratan este tipo de servicios en todos los centros homologados de Aragón, una cifra que es «sensiblemente igual» año tras año.

Desde estas escuelas de reeducacion vial cuentan con un grupo de trabajo conformado, primero, por profesores expertos en la materia; segundo, por víctimas de accidentes de tráfico –«la labor de Stop Accidentes es impagable», enfatiza– y, tercero, por psicólogos en aras de alcanzar su objetivo de «sensibilización» y «reeducación». «Se trata de concienciar sobre la necesidad del cumplimiento de las normas y de explicar su porqué», finaliza el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza.