La llegada de los Reyes a Aragón: Caprichosa Navidad

Si ya durante todo el año los niños son los protagonistas (y la alegría) de las casas, en las fechas navideñas esa sensación se eleva a la máxima expresión, siendo los más jóvenes los que con su ilusión e inocencia acaban convirtiendo estas semanas en los días más mágicos del año.

Por ello, dentro de las posibilidades de cada uno, padres, tíos y abuelos se afanan en conseguir el regalo perfecto. Eso sí, para encontrarlo tienen la mejor de las pistas: la carta a Papá Noel y en este caso a Sus Majestades los Reyes Magos. Y de esa lista de deseos las familias se salen más bien poco. «Casi el 100% de las personas vienen estos días con el nombre del juguete escrito o con la foto en el móvil de lo que tienen que comprar», asegura Isabel Cebrián, responsable jefe de la tienda Abracadabra, situada en la Gran Vía de Zaragoza.

«Para salirse de lo más tradicional hay otras fechas, pero ahora poca gente quiere arriesgar y todo el mundo va a la seguro. La Navidad es el capricho de los niños y con eso no se juega», subraya la comercial. Cebrián explica que durante el resto del año sí que los padres o la persona que va a hacer un regalo se dejan aconsejar más. «Para otras cosas preguntan por artículos más educativos y que puedan servir en el desarrollo y en el aprendizaje de los niños, pero la lista a los Reyes es sagrada», recalca.

A pesar de los múltiples intentos de quitar las etiquetas de sexo a los juguetes, la responsable de Abracadabra reconoce que apenas ha notado cambios en los hábitos de consumo de las familias y, por consiguiente, de los más pequeños. Aunque la sociedad haya avanzado y cada vez se vea más normal que haya niños que jueguen con muñecas y niñas con camiones de bomberos, lo cierto es que los más jóvenes siguen teniendo unos gustos muy similares a los de hace décadas. «Yo creo que no es que los padres sigan con ese estigma y no les quieran regalar a sus hijos juguetes que parece que pertenezcan al otro sexo, simplemente es que no los piden», reflexiona Isabel Cebrián. «Por ejemplo, no he vendido un futbolín para una chica en todas las Navidades», recalca la jefa de Abracadabra, que en las pocas excepciones a la regla general, confiesa que es más habitual encontrar a chicas a las que les apetece comprar juguetes tradicionalmente considerados como regalos para chicos a que suceda lo contrario.

Sensaciones, las de Isabel Cebrián, que se confirman dando una vuelta por la tienda que tiene a su cargo. En ella, una pareja de sexagenarios recorre los pasillos buscando el mejor obsequio para contentar a sus cuatro nietos. «A nosotros lo que nos ha mandado nuestra hija», reconoce pronto José María Gómez, quitándose el mérito (o la responsabilidad) en la elección del juguete.

"Baratos desde luego no nos salen"

El orgulloso abuelo explica que, para reducir el gasto, en su familia los yayos paternos son los encargados de comprar los regalos que deja bajo el árbol Papá Noel y los de la parte materna, en este caso ellos, son los que cumplen los deseos que dejan sus nietos en la carta a los Reyes. «Compramos habitualmente un producto para cada uno de los nietos y luego, como son de edades bastante parecidas, siempre tratamos de comprar uno extra para que puedan jugar entre ellos», subraya José María, que calcula aproximadamente cuánto pueden gastar por cada niño: «Entre 50 y 60 euros más o menos. Baratos desde luego no nos salen».

Algo similar opina Lourdes Campo, aunque en su caso tener solo una hija abarata tremendamente la operación. «Al ser hija única le caen regalos por todos lados», dice entre risas la madre. «Ha habido años que han acabado las Navidades y alguno se ha quedado sin abrir. Insistimos muchas veces a nuestros familiares que no hace falta que compren algo todos, que es mejor que se pongan de acuerdo entre ellos y si quieren que compren algo de más valor, pero al final nadie quiere venir con las manos vacías», añade. Así que todo apunta a que, un año más, a su hija Lucía le faltarán manos para abrir tanto paquete.