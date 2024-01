Aragón sufre por segunda semana consecutiva la epidemia de gripe, con 167,5 casos por cien mil habitantes, ya que el umbral basal establecido para la temporada en 59,6. En el caso de la tasa de todos los virus respiratorios, en la que se engloban, además de la gripe, el covid, el catarro o el virus sincitial es de 1.184 casos por cada cien mil habitantes. Así lo ha manifestado esta mañana Nuria Gayán, directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, que ha asegurado que se espera que “la curva de incidencia siga creciendo durante dos o tres semanas más” y será en la cuarta de este 2024 cuando comenzará a descender.

En los hospitales públicos se registraron 916 urgencias por gripe en la última semana del año, de los que 214 fueron ingresados.

Por eso, aunque este miércoles se aseguraba desde la Consejería de Sanidad que se valoraría la posibilidad de abrir la agenda para toda la población en febrero, Gayán ha asegurado que “probablemente se adelantará un par de semanas”, aunque sin fecha concreta. Preguntada por qué esperar dos semanas si la incidencia es tan alta, ha reconocido que el año pasado el “comportamiento fue diferente” y hay que comparar los datos con los de 2019. Para iniciar la inmunización de la población en general hay que tener en cuenta “la cobertura de las personas con riesgo”, las agendas y el estoc.

En este sentido, ha señalado que son, actualmente, las personas de riesgo las que se tienen que vacunar, ya que en estos momentos, solo lo han hecho un 56% de la población mayor de 65 años, cuando lo esperable era “llegar al 75”. Los únicos que “han cumplido” son los mayores de 80, con un 78%. La cifra va descendiendo conforme baja la edad: los de 75 a 79 tienen una cobertura del 69,4%; de 65 a 74 años, del 55% y los de entre 60 y 64 “no llegan al 30%”, ha señalado Gayán, quien ha insistido en que “este es un grupo nuevo para este año”. También el de los niños de 6 a 59 meses, de los que se han vacunado casi un 42%.

Insistir en la necesidad de la vacunación es uno de los mensajes que ha reiterado la directora general de salud pública porque “lo peor está por venir” y gracias a la inmunización se “reducen los síntomas”. Además, ha recordado que son necesarias medidas higiénicas como lavado de manos y mascarilla en “espacios cerrados y cuando no se pueda mantener las distancias” cuando una persona tenga síntomas.

Como ha hecho en los últimos días, ha repetido que no se vaya a los centros de salud “salvo complicaciones o personas con patologías previas”, ya que la gripe se “cura en casa” con descanso, hidratación y toma de antigripales o paracetamol para bajar la fiebre. “Acudir al centro de salud no aporta ningún beneficio adicional y pone en riesgo al resto”, ha dicho Gayán.

Considera que la baja cobertura de vacunación puede haberse dado porque cuando comenzó la campaña “había temperaturas altas” y no se veían los riesgos.

En cuanto a los más pequeños, ha reconocido que será cuando se inicien las clases el próximo 8 de enero cuando pueden incrementarse los casos, y por eso, ha señalado que “hoy o mañana se enviarán recomendaciones a los centros escolares” recomendando la ventilación y las medidas higiénicas que se pusieron en marcha con la pandemia.

Vacunación de covid

Respecto a los casos de coronavirus, ha señalado que los datos de incidencia “no son especialmente válidos” ya que no se hacen test sino que son “solo sospechas” de los profesionales por los síntomas. En la semana 52 ascendía a 35, 33 casos por cada cien mil habitantes, mientras que una semana antes era de 39 y dos antes, de 45. El covid “no se ha estacionalizado y no hay una fuerte subida y bajada” sino que se mantiene. Por eso, ha insistido en la necesidad de llevar mascarilla y mantener la distancia de 1,5 metros en los autobuses, los centros sanitarios o el trabajo. También ha animado a vacunarse “aunque no se haya hecho antes” porque la vacuna está preparada para esta variante más prevalente.

La cobertura de vacunación contra el coronavirus en Aragón, a fecha de 15 de diciembre, según datos aportados por el Ministerio de Sanidad señala lo han hecho el 56,45% de los mayores de 80 años; el 47,7% de los de entre 70 y 79 años; y el 26,35% de los de entre 60 y 69 años.

Hospitales

En cuanto a las medidas tomadas para paliar la saturación de las urgencias hospitalarias, ha señalado que se "toman a diario": se han abierto camas en Huesca, Barbastro, el hospital Provincial o el Royo y reorganizado en el Servet, se han prolongado jornadas y se han derivado a pacientes (del Servet al Militar o el Royo y del Obispo Polanco a San José). Respecto a la "falta de previsión" que denunciaban los sindicatos, ha reconocido que el plan de contingencia del Servet "ya está elaborado" y se podrá modificar para "siguientes temporadas".