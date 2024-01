Me piden desde El Periódico de Aragón, sin duda aprovechando la relación que me une con este periódico, pues fue en él donde hace muchos, muchos años, comencé mi relación con los medios de comunicación, como redactor entonces de atletismo (una de las pasiones de mi vida en la que no pase de ser un mediocre vallista), que escriba un artículo sobre mis años en el Justiciazgo como lugarteniente, y como buen militar que fui, y soy, me pongo obediente a ello, como si ante la redacción del preámbulo de una ley estuviera (la vena jurídica de mis muchos años dedicado al derecho nunca puede faltar), y al margen del aplicable directamente articulado, pueda exponer lo subjetivo de los años aquí vividos.

He tenido la suerte y el honor de poder ser el primer lugarteniente del Justicia de Aragón en la época democrática, pues si bien la figura siempre ha estado en el Estatuto de Autonomía y en la ley del Justicia de 1985, nunca se cubrió (pedante de mi sobre ello escribí, a poco de mi nombramiento, un libro). Los acontecimientos han demostrado lo acertado de Ángel Dolado cuando vio la necesidad de que se cubriera dicho puesto, no solo para tener a lo que la ley denomina su principal apoyo y asesor, sino también para posibilitar, como también dice la ley, sustituir sus posibles ausencias como titular de la institución. Primero su inesperada enfermedad durante meses, y definitivamente el pasado 2 de junio con la renuncia al cargo (primera vez en la historia que un justicia lo hacía) y que nos colocó en sede vacante, han hecho que esa parte tan indeseable de la norma se haya tenido que aplicar conmigo como protagonista no deseado. La pandemia Antes de la ausencia de nuestro justicia, tuvimos que bregar con la inesperada pandemia, lo que nos obligó a dejar de lado los iniciales proyectos para, desde el sosiego y templanza que debe guiar la actuación del Justiciazgo, poder analizar qué se hacía, cómo se hacía y, en la medida de lo posible, aportar ideas y soluciones para que por quien correspondiera pudieran ser aplicadas. Los informes que el magnífico equipo de la institución realizó sobre la situación en las residencias de mayores, la situación de escolarización, la aplicación de las multas por el indebido uso de mascarillas, etc., fueron un claro instrumento para ello, que reconociendo el valor de quienes tuvieron que tomar decisiones ejecutivas y de gestión inmediatas muy difíciles, quisieron servir de análisis de lo hecho y de cimentación para actuaciones futuras, aunque no siempre se entendió nuestro papel, principalmente cuando visité por sorpresa eso que se denominó «centros covid», o las residencias de mayores en las que habían fallecido más de la mitad de sus residentes, y pude ver y decir lo que realmente pasaba en ellos y ellas. Nuestros mayores (el funcionamiento y trabajo del Observatorio Aragonés de la Soledad es quizás de lo que más satisfecho puedo estar), las personas con discapacidad, el mundo de los menores (que buenos e importantes han sido todos los informes que al respecto hemos realizados bajo la batuta de Ándres Esteban), nuestros conciudadanos en situación de vulnerabilidad, el mundo rural y sus especiales circunstancias en este Aragón que se nos despuebla, han sido parte de los colectivos en los que más hemos, centrado en estos años nuestros esfuerzos con la emisión de extensos informes especiales que, analizando las distintas situaciones de los colectivos, siempre concluían con propuestas de mejora. Cercanía Para ello hemos tenido claro que había que tratar personalmente a los ciudadanos, al margen de esa Administración que todo lo quiere hacer electrónicamente, con sus citas previas y procesos informatizados a los que no todos somos capaces de acceder y cumplimentar, olvidándose muchas veces, en «beneficio» de la eficiencia, que las administraciones están para servir a los ciudadanos, y no solo para implementar procesos modernos internos. Los problemas sólo se conocen bien cuando se pisa el territorio en el que se produce y se habla con quienes los padecen, y sí, por ello visité Caneto y vi en persona como 21 niños se quedaban, por una decisión administrativa incomprensible se mire como se mire, sin su escuela. Así recorrimos Aragón visitando centros de salud y escuelas, reuniéndonos con alcaldes de poblaciones de veinte habitantes, con esos secretarios de ayuntamiento que tienen que dividirse entre varias poblaciones sin medios adecuados, hablando con policías locales, maestros, enfermeras, con migrantes venidos de Senegal a Sabiñánigo, con guardias civiles de montaña, con jóvenes sin vivienda, con mayores que ven como sus pueblos mueren …, y sobre todo, tratando con las asociaciones y entidades aragonesas, muchas y buenas, que en todos los ámbitos crean esa sociedad civil que permite que gobierne quien nos gobierne, avancemos como comunidad. Charlas La difusión de nuestro derecho foral, el que se aplica a los aragoneses en tanto en cuanto conserven la vecindad, y estén donde estén (los centros de Barcelona, Sevilla, Madrid, y online toda la comunidad aragonesa en el exterior han sido destinatarios de nuestras charlas al respecto) , que a veces tanto se desconoce, ha sido otro de nuestros objetivos y, en la medida de nuestros medios, lo hemos conseguido, con charlas en universidades de mayores, centros educativos de secundaria, y con la edición de libros de docencia universitaria, pero también de divulgación al alcance de todos. En este ámbito, si de logros hablamos no puede dejarse de mencionar el nacimiento en el 2023 de la Cátedra de Derecho Civil y Foral aragonés, que quizás lo primero que sorprenda de ella es que hasta ahora no existiera. La unión de voluntades de gobierno, cortes y el Justiciazgo, de la mano y en el seno de la Universidad de Zaragoza, nos permiten ahora decir que esa seña de identidad tan nuestra, nuestro derecho foral, cuenta con un instrumento para su estudio académico, la formación de nuevos teóricos del mismo, y que debe servir para su difusión y conocimiento en la sociedad aragonesa. El Justiciazgo de futuro será lo que su titular quiera, pues es el titular quien confiere el rumbo a la institución como reflejo de su personalidad, pero sin poder olvidar los retos de futuro a los que se enfrentan todas las defensorías, tanto nuestras homólogas españolas (este 2024 el Justiciazgo tiene el encargo de organizar en otoño las jornadas de coordinación de todas ellas), como las que con nosotros conforman la red europea o la federación iberoamericana, de las que tanto hemos podido aprender. Así tareas de control de transparencia y buen gobierno, los sistemas de protección de los informantes en materia de corrupción, la mediación, la extensión de la supervisión a prestadores de servicios socialmente fundamentales como la banca o los seguros, la justicia restaurativa, son áreas en las que el Justiciazgo más pronto o más tarde tendrá que entrar, y para ello necesitará que la ya vieja ley de 1985 sea actualizada por nuestras Cortes.