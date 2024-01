José Luis Soro: "El gran problema de Aragón es que tiene un presidente ausente"

Chunta Aragonesista es uno de los tres partidos que ha tenido que cambiar su papel de Gobierno por el de la oposición. Su portavoz, José Luis Soro, dejó la consejería de Vertebración para liderar en las Cortes el proyecto de izquierdas que mejor resistió a la ola que hizo vencer a la derecha el pasado mes de mayo. Hoy se distancia todo lo posible del Ejecutivo de Azcón, rechaza sus políticas y vigila el papel de Jorge Pueyo.

¿Cómo lleva CHA el paso del Gobierno a la oposición?

A CHA le duele que gobierne la derecha y la ultraderecha. Cada vez se parecen más porque el PP se está mimetizando con Vox a un ritmo escalofriante. CHA nació para transformar Aragón y eso se hace desde el gobierno. A nivel personal, un cambio drástico porque he recuperado mi vida personal y familiar.

¿Dónde está notando que el PP se parece más a Vox?

En el presupuesto se ha notado. Yo hice mucho hincapié en la investidura de Azcón en el programa de Vox. Poco a poco hemos ido viendo que la diferencia no es tanta. Vox es más folclórico, porque han crecido a golpe de meme, haciendo caricaturas de Martínez el Facha.

¿Cómo ha visto los primeros cuatro meses del nuevo Gobierno?

El gran problema que tenemos es que hay un presidente ausente. Tanto física como intelectualmente. Físicamente porque no puede dirigirse Aragón desde el AVE ni con la cabeza en Génova. Lo que le preocupa a Azcón son las cosas de España desde el prisma del PP. Un presidente tiene que liderar y teñir la acción de gobierno. Lo único que le interesa es ser cada vez más un barón del PP.

¿Tiene explicación el giro a la derecha que vivió Aragón en las elecciones autonómicas?

Que no siga gobernando el cuatripartito en Aragón tiene más que ver con la política española que con la acción del anterior Gobierno de Aragón. En las últimas elecciones autonómicas el resultado fue muy influido por lo que pasa en España. Sin quitarnos responsabilidades: CHA aguantó el tirón, mantuvo la representación y el grupo parlamentario, pero no fue suficiente y teníamos mejores perspectivas.

¿Ganó la derecha o perdió la izquierda?

Ahí están los números, ganó la derecha. Estaba convencido de que el PP iba a crecer, pero pensaba que no era posible que Vox creciera tanto a la vez. También me equivoqué en que pensaba que Teruel Existe no iba a apoyar en ningún caso a un gobierno de PP y Vox, y ya ha demostrado que habría entrado en el Gobierno. Más claro era lo del PAR, que si salía vivo seguro lo iba a hacer.

Teruel Existe se ha quejado de que el bloque progresista le arrincona con el Gobierno.

Teruel Existe se ha ubicado donde quiere ubicarse. Está replicando la estrategia que tuvo en el Congreso: apoyar a toda costa los presupuestos para decir que son muy útiles. No consiguieron nada: se hicieron muchas fotos con secretarios de Estado pero en la práctica no hubo nada que no consiguiéramos otros que llevamos décadas trabajando. Cuando te instalas en la abstención es porque no tienes mucho que decir ofreces poco a la población.

¿Por qué votó CHA que no a los presupuestos?

Los presupuestos que presentaron eran malos y los que aprobó el nuevo cuatripartito son aún peores. Había una consigna de inicio de que a CHA ni agua y me pareció lógico votar en contra del presupuesto. Hacemos un rechazo global del proyecto político, social y económico.

Denunciaron con toda la izquierda un control de las Cortes por parte del Gobierno.

Es que esto nunca había sido así. Las Cortes habían tenido autonomía de funcionamiento respecto al Gobierno. Había un calendario de comisiones desde siempre, pero en este caso se ha elegido el calendario en el Pignatelli. Es una imposición y hay poca independencia funcional de las Cortes.

¿Puede cambiar esta situación?

Si cambia irá a peor. Cuando el PP se empiece a poner nervioso y las tensiones con Vox afloren irá a peor.

¿Ve fragilidad en el Gobierno?

Un ejemplo es lo visto en el pleno de presupuestos. En el cuatripartito, cada partido defendía los presupuestos del área que dirigía. PP y Vox intervinieron en todo. Que Vox no se vea representado por lo que los portavoces del PP puedan decir en los departamentos que dirige, y viceversa, dice mucho de este matrimonio de conveniencia.

¿Qué le parece el plan de concordia que parece que sustituirá a la ley de memoria democrática?

No se limitan a derogar la ley, va más allá porque dice que no habrá unidad administrativa para gestionar la memoria democrática. Aparte de derogar la ley, desmontan todas las políticas públicas de memoria. Ese plan es mentira, es la representación de su mala conciencia. Derogar la ley es indigno y lo que hicieron el 20N es indignante.

Octavio López, que heredó su área, reconoció un buen trabajo en Carreteras pero fue muy crítico con lo hecho en Vivienda.

Intentamos en todos los ámbitos algo muy complicado: hacer política innovadora. Tenemos que dotarnos de un parque público en alquiler, para las familias vulnerables o para los jóvenes. No estoy satisfecho del resultado pero sí de la estrategia, de cambiar la forma. Me preocupa que el nuevo consejero está viajando al pasado, con políticas de los años 80 y la VPO. Fueron útiles en un momento determinado pero hoy no son la solución.

¿Y sobre las carreteras?

Dejamos todo hecho y solo tenía que darle al enter. Fui leal y retrasé la adjudicación para que el Gobierno tomara la decisión de seguir adelante o no. El plan extraordinario fue valiente porque desde la izquierda recurrir a la concesión tenía riesgo político. Hicimos pedagogía y se entendió.

¿Qué le parecen los primeros meses de Jorge Pueyo en el Congreso de los Diputados?

Jorge Pueyo, que es un dignísimo sucesor de Labordeta o Chesús Yuste, ha conseguido que las cortes se posicionen a favor de la reapertura del Canfranc. Pueyo va a hacer grandes cosas y no se me ocurre una persona mejor para defender los intereses de los aragoneses y construir aragonesismo desde el Congreso.

Le criticaron del acuerdo entre el PSOE y Sumar que Compromís tuvo más presencia. Vienen los presupuestos generales, ¿tendrá Sumar Aragón o CHA más fuerza en esos presupuestos?

Compromís ha conseguido lo mismo, porque si se refieren a la financiación, es la misma reivindicación para CHA y para Compromís. Estoy de acuerdo con la critica de la derecha: ojalá hubiera más diputados aragonesistas porque como ellos reconocen nos irá mejor.

¿Tendrán los presupuestos presencia aragonesa?

Soy optimista. Desde luego que se va a luchar para eso.

¿Existe la posibilidad de que Sumar se presente en unas próximas elecciones autonómicas o municipales en Aragón?

No tengo ni idea de lo que ocurrirá. Lo que sí tengo claro es que quiero tener el día de las elecciones una papeleta de CHA.