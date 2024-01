Las rebajas en Zaragoza se mezclan con los Reyes: "Se está perdiendo un poco la esencia"

Un domingo soleado justo después de Reyes ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de rebajas del año nuevo en Zaragoza. El comercio abierto en festivo y el ajetreo del fin de fiestas han acompañado al principal protagonista del día: los regalos que no terminan de concencer o que no se ajustan a las tallas. "Está siendo un poco locura. Hay muchas devoluciones y cambios. Llevamos toda la mañana yendo y viniendo al ordenador para pedir que nos traigan otras tallas", explicaba una joven dependienta de la sección de zapatería del Corte Inglés de Sagasta, que vivía hoy sus primeras rebajas de invierno, pues apenas lleva unos meses trabajando. "Con el Black Friday se notó, pero hoy veo más movimiento", comentaba.

Hay un sentimiento popular que viene a reflejar que las rebajas ya no se conciben como un momento único en el año comercial. Son una oportunidad, claro, y la gente se acerca a comprar, como evidencia el río de gente que desfilaba por las principales arterias comerciales del centro de Zaragoza. "Creo que la gente sale a mirar, pero el que quiere comprarse un abrigo de su talla se lo compra cuando lo ve. Ahora se han convertido en algo así como un capricho al estar un poco más baratos", cree Arantxa.

"Yo creo que se ha perdido un poco la esencia de las rebajas. Antes la gente venía en masa y se esperaba a comprar, pero ahora hay varios momentos en el año en los que puedes comprar a buen precio", explicaba Margarita Sánchez, responsable de Marga y Tú, una tienda de complementos ubicada en Grancasa mientras colocaba los carteles de rebajas del 30% a primera hora de la mañana. En su caso, ahora toca poner el broche final a la temporada alta del año. "No han sido unas malas Navidades, ya que la gente sí ha comprado mucho a última hora, sobre todo cosas baratas. Hemos vendido mucho regalito pequeño, como gorros, bufandas o guantes, y nos han pedido mucha marca española como Anekke", señalaba la comerciante.

Aún así, el trasiego de gente era importante en el Corte Inglés del paseo Sagasta, donde desfilaban bolsas de regalos mezcladas con los primeros chollos del año. Si es que queda alguno... "Nada. No he visto nada. Poco te podemos decir porque nos vamos con las manos vacías", decía una pareja de señoras que abanadonaba el comercio para tomar un café. Guzmán sí que se llevaba "unos regalos para los primos", aprovechando la primera bajada de precios. Y Ana y Laura, madre e hija, enseñaban uno jersey que acaban de comprar. "Mira el precio: de 16 a 14 euros. No es que te ahorres mucho, pero algo es algo. Tampoco es que vengamos de propio a las rebajas, no nos va mucho, pero te das una vuelta y si ves algo bueno lo coges", comentaba la progenitora.

Lo mismo ocurría en el centro comercial del Actur a eso de las doce del mediodía. Entre bolsas de regalos y carteles de descuentos del 30, el 50 e incluso el 70%, había algunos consumidores más observadores que otros. "¿Qué quieres que te diga? Me he ido fijando estas semanas de atrás en los precios y hoy venía a ver si me llevaba algo más barato... pero nada. Veo todo igual o parecido", se quejaba Ana García, que ha comprado unos pantalones para su hijo "por el mismo precio que siempre".