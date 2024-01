Bancalero ha calificado el Consejo Interterritorial de esta mañana de «decepcionante, improcedente e innecesario»; ya que ha considerado que se «salta la normativa» al convocarlo en lugar de «adelantar una comisión de Salud Pública que es la que elabora los documentos con criterios técnicos y la puesta en marcha de la ponencia de alertas». En este sentido, ha denunciado que «tiene perfil político, de autoridad, y no técnico». De hecho, ha denunciado que el documento de trabajo les ha llegado una vez ya comenzada la Interterritorial, y anunciaba que se incluía en el orden del día las autobajas o la «autojustificación de bajas de tres días». «No estamos de acuerdo» porque una baja laboral «debe firmarla un médico» y además, Sanidad no puede tomar una medida ya que también tendrá algo que decir el ministerio de Seguridad Social. «Es una improvisación», ha denunciado, pero no solo Aragón sino todas las comunidades, que han pedido «respeto» tras no haber conocido el orden del día hasta las 9.45 horas de hoy, siendo que la reunión comenzó a las 9.30 horas.

Relacionadas Aragón pide cautela con la gripe y critica la alarma creada por Madrid