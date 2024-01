«Muchas gracias y cuídense ahí fuera». Así ha concluido este mediodía el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos (en este caso desacuerdos) adoptados tras la celebración del Consejo Interterritorial convocada de forma «extraordinaria». Lo hizo «con mascarilla», al igual que la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, porque «hasta ayer teníamos sintomatología» porque «hay que evitar contagios y dar ejemplo», señaló.

La reunión, presidida por la ministra Mónica García y celebrada por videoconferencia a primera hora de la mañana, terminó sin ningún acuerdo tampoco en cuanto a la implantación de mascarillas en diversos espacios y con las críticas de Aragón a la alarma creada desde el ministerio. Sin medidas comunes, pero desde el Salud sí anunciaron nuevas que vienen a complementar a las dadas a conocer el viernes tras las recomendaciones de los “técnicos de salud pública”, reconoció Bancalero. Desde ya también son obligatorias las mascarillas en pacientes de salas de espera, además de en sanitarios que están en contacto directo con los enfermos, que en muchos casos ya llevaban como “reconocimiento a los profesionales”.

Esta imposición pretende “proteger a las personas vulnerables” pero “sin alarmar”, ha insistido Bancalero, ya que así se evitan contagios. También tiene el mismo objetivo abrir las agendas para toda la población de vacunación, que se hará efectiva “la semana que viene”, es decir que se adelanta de nuevo, después de que Gayán asegurara hace una semana que la medida se estudiará a principios de febrero. De momento, no quiso confirmar cuando se podría coger cita porque primero “se tiene que valorar con los centros de salud porque no todos tienen recursos”. El consejero dijo «no estar contento con las cifras de inmunización que no llegan actualmente al 60%, aunque entre los mayores de 80 años rozan el 79%.

Con estas propuestas se quiere intentar frenar la curva de incidencia de gripe que ha crecido en la última semana y seguirá haciéndolo “un par de semanas más”, reconoció Bancalero. Sin embargo, no se mostró preocupado porque “no son tasas elevadas” sino similares a las del año 2019. “No estamos peor que otros años”, ha insistido, e incluso añadido que en la comunidad es menor incluso que en otras. En estos momentos, la incidencia de virus respiratorios es de 1.330 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 1.184 de la semana pasada; con menor sospecha de covid y laringitis por parte de los médicos. En cuanto a la gripe, casi se ha duplicado, ya que ha alcanzado los 303,53 casos por 100.000 habitantes en la primera semana del año frente a los 167,5 de la última de 2023.

La obligatoriedad de la mascarilla, solo en centros sanitarios, no en sociosanitarios donde ya “muchos familiares las llevan para proteger a sus seres queridos”, es una medida excepcional y temporal hasta que la incidencia de gripe vuelva a bajar. Al igual que la implantación del doble circuito y la separación por patologías de los pacientes en los centros de salud, que entra dentro del «plan de contingencia» de Aragón.

El 98% de los enfermos ingresa en 24 horas en el 90% de los hospitales

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha señalado que las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, diciendo que el sistema sanitario está «colapsado» son «improcedentes», aunque sí ha reconocido que están «tensionados». Eso se debe a que «las plantillas están justas, las bolsas en algunas categorías están a 0 y no hemos podido contratar», resaltó, por lo que culpó de nuevo a la ministra, como ya ha hecho en varias ocasiones. A eso se suma que algunos han caído también enfermos y no se ha podido reforzar. En el caso de los celadores afectan las bajas al 12 o 13% aunque en este caso «sí se ha podido reforzar».

Sin embargo, Bancalero quiso reflejar que «en el 90% de los hospitales, el 98% de los ingresos lo hace en 24 horas», una cifra que en el caso del Servet es del 80%. En Alcañiz, por ejemplo, es del 0%; en el Obispo Polanco, del 0,82%; y en Calatayud, del 1,3. «No hay colapso», insistió ni suspendido cirugías, ha dicho, solo en el caso de aquellos pacientes que «presentaban síntomas» y se han reprogramado. Sin embargo, según el informe diario del Servet, el domingo se atendieron un total de 501 urgencias, según el sindicato UGT. En cuanto a las camas, están llenas las plantas de medicina interna (solo una cama libre), de enfermedades infecciosas, de neumología (una libre), digestivo, etc.