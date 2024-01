El Ministerio de Sanidad impondrá el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros sanitarios de España desde mañana. El aumento de casos de gripe y covid, entre otras infecciones respiratorias, ha puesto en alerta al ministerio que dirige Mónica García, que este lunes por la noche ha confirmado a Efe esta decisión, que entrará en vigor mañana y que tiene un claro objetivo: frenar el goteo de contagios.

La confirmación del ministerio ha llegado horas después de la celebración del Consejo Interterritorial convocado por la mañana de forma "extraordinaria" para analizar la situación y adoptar medidas inmediatas a dos semanas de que se produzca el pico de contagios, ahora que los escolares han vuelto a clase tras las fiestas navideñas y se prevé un incremento de casos.

Un encuentro presidido por la ministra Mónica García y celebrado por videoconferencia que ha terminado sin ningún acuerdo claro. La falta de concreción del Ministerio de Sanidad no ha impedido que el Gobierno de Aragón adoptara ya por la mañana nuevas medidas para frenar la curva de contagios.

Sin embargo, a última hora de la tarde, el departamento que dirige García ha confirmado que se impondrá el uso de la mascarilla en todos los centros sanitarios de España, una decisión adoptada en virtud del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que "obliga a todas las partes" incluidas en ella.

En Aragón ya se había decidido ampliar el uso de la mascarilla, aunque de una manera más flexible. Desde este lunes también son obligatorias en pacientes de salas de espera, además de en sanitarios que están en contacto directo con los enfermos. "Aragón ha hecho los deberes", afirmaba tras la reunión el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero. Esta imposición pretende "proteger a las personas vulnerables" pero "sin alarmar", insistió Bancalero, muy crítico con la cita de la ministra ya que, aseguraba, podía generar un sensación de riesgo que no es real.

Pese a ello, y con el ánimo de frenar los contagios o minimizar sus síntomas, el Salud ha abierto las agendas de vacunación para toda la población, que se hará efectiva "la semana que vien", antes de lo previsto, ya que la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, apuntó hace una semana que la medida iba a estudiarse en febrero. La fecha dependerá de la capacidad de los centros de salud, ya que "no todos tienen recursos", ha declarado Bancalero, que ha admitido su descontento con las cifras de inmunización, que no llegan actualmente al 60%, aunque entre los mayores de 80 años rozan el 79%.

Con estas propuestas, desde Aragón se quiere intentar frenar la curva de incidencia de gripe que ha crecido en la última semana y seguirá haciéndolo "un par de semanas más". Aún así, Bancalero no se ha mostrado preocupado porque "no son tasas elevadas" sino similares a las del año 2019. "No estamos peor que otros años", ha insistido. En estos momentos, la incidencia de virus respiratorios es de 1.330 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 1.184 de la semana pasada. En cuanto a la gripe, casi se ha duplicado, ya que alcanza los 303,53 casos por 100.000 habitantes en la primera semana del año frente a los 167,5 de la última de 2023.