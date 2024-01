El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a la actividad política tras el parón del inicio del año y las fiestas navideñas participando en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en Madrid, desde donde ha criticado que esta será la "legislatura de la mentira de Sánchez y del chantaje de sus socios" a pocas horas de una votación clave en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno de España no tiene garantizados los apoyos a una serie de decretos para la prórroga de las medidas anticrisis. Por la tarde, el presidente aragonés ha anunciado que la DGA desplegará "todos sus servicios jurídicos" si finalmente el Gobierno de Sánchez impulsa el regreso de empresas a Cataluña.

El propio Jorge Azcón ha respondido así a la propuesta del PSOE de "facilitar" el regreso de empresas a Cataluña. "Si el Gobierno de España toma decisiones para que empresas que hoy tienen su domicilio social en nuestra comunidad vayan a salir de la comunidad, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón van a hacer todo lo posible para que se cumplaa la legalidad", ha manifestado Azcón, que ha insistido en la importancia de que "las empresas puedan decidir libremente dónde se instalan".

"Querer primar a unas comunidades autónomas sobre otras es ilegal y además abunda en lo que caracteriza a este Gobierno de querer que haya comunidades de primera y de segunda", ha afirmado el presidente de Aragón, que cree que en el reparto la comunidad que preside quedaría en esa segunda escala.

Azcón ha insistido en que la propuesta impulsada por el PSOE en Madrid es "ilegal" y ha anunciado que si el decreto se aprueba "el Gobierno de Aragón desplegaría todos los servicios jurídicos para defender a las empresas que hoy tienen el domicilio social en Aragón". "No nos vamos a dejar pisotear por que Pedro Sánchez no tenga los votos necesarios para sacar adelante los reales decretos", ha sentenciado el presidente aragonés, que ha mantenido que "no puede ser que las empresas que están en nuestra comunidad autónoma tengan que verse amenazadas o se les genere inseguridad jurídica y de alguna u otra forma se intente que salgan de nuestra comunidad".

Análisis de la política nacional

En su primera aparición pública desde su mensaje de fin de año, el también líder del PP en Aragón ha regresado para pronunciarse sobre las principales polémicas que afectan a la política en clave nacional, desde el debate de la implantación de la mascarilla hasta la situación de Sánchez, que afronta la dificultad de aprobar los decretos.

El líder autonómico ha defendido que los problemas que el Gobierno de España se está encontrando para convalidar tres importantes decretos se van a reproducir durante el resto de una legislatura que ha calificado "de mentiras y chantajes".

Así se ha referido Azcón al hecho de que a 24 horas de la votación, el Gobierno no tenga los votos necesarios para convalidar este miércoles la prórroga de las medidas anticrisis, el decreto de reforma del subsidio de desempleo y el denominado decreto 'ómnibus', que incluye medidas en el ámbito de la Justicia, imprescindibles para desbloquear el nuevo paquete de fondos europeos.

Unos decretos para los que Azcón cree que es "muy difícil" que el PP preste su apoyo, porque el Partido Popular, ha dicho en declaraciones proporcionadas por la formación política en Aragón, "tiene la responsabilidad de estar en los problemas de todos" y no en los de "unos pocos", que es donde a su juicio está el PSOE.

Con todo, aunque parece mostrarse más partidario de no 'salvar' a Sánchez, Azcón no se ha pronunciado abiertamente sobre si votar no o abstención en la votación de este miércoles, en la que están en juego, por ejemplo, 10.000 millones de euros en fondos europeos o la subida de las pensiones y del subsidio de desempleo.

Sí que ha dicho que de lo que es partidario es de pensar "en el interés general de España" y no en los "particulares" de las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

Y por eso ha vaticinado que lo que está ocurriendo con estos decretos es "el resumen" de lo que va a volver a ocurrir más veces, algo que ha achacado a "las mentiras de Sánchez" y a "los chantajes permanentes que va a estar dispuesto a aceptar".

El presidente aragonés, por otro lado, ha considerado ilegal la propuesta realizada por Junts per Catalula en el sentido de incluir beneficios fiscales para las empresas que regresen a Cataluña en sus tres primeros decretos ley, y sanciones para aquellas que no quieran hacerlo.

Para Azcón, esta propuesta es "la tónica" del partido catalán, que cuando la legalidad no se adecua a lo que le interesa, pide que se cambie, "pensando en unos pocos".

Y ha advertido de que España sigue siendo un Estado democrático en el que las empresas pueden instalar sus sedes donde quieran, por lo que forzarlas a que lo hagan "donde quieren los independentistas" es ilegal. Y este sentido, ha zanjado: "También es ilegal la amnistía y Sánchez ha estado dispuesto a aceptasrlo".