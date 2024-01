La Consejería de Educación del Gobierno de Aragón está valorando con la dirección y las familias del CPI Ana María Navales la instalación de aulas prefabricadas junto al colegio dando por hecho que "es imposible llegar a tiempo" para la construcción del aulario de Primaria. Ya hubo una reunión el pasado 19 de diciembre y habrá otra este mismo jueves, día 11, para "terminar de decidir la parcela que mejor encaja a la comunidad educativa del centro".

Así lo han asegurado fuentes del departamento, para responder al diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, que ha denunciado la "indolencia, parálisis y lentitud" del departamento de Educación con la situación del CPI Ana María Navales de Arcosur, en Zaragoza, al que ha regresado este año el alumnado con las mismas deficiencias denunciadas por las familias pese a que en diciembre se les dijo que se subsanarían.

Sanz ha criticado en rueda de prensa la situación de este y otros centros educativos de Aragón, como el de Caneto, por los que ha preguntado a la consejera del ramo, Claudia Pérez Forniés, a quien ha urgido a solucionar los problemas que presentan.

Sobre el Ana María Navales en concreto ha recordado que abrió sus aulas de Infantil en septiembre sin que se hubieran entregado las llaves y con las aulas prefabricadas desmontadas pese a las advertencias de las familias y otros grupos políticos de que no se llegaría a tiempo y ha acusado a la consejera de haberse "lavado las manos".

Con el alumnado de infantil ya escolarizado, el centro presenta dificultades que no se han resuelto como la calefacción, con hilo radiante y caldera de gas, que mantiene las aulas a 15-17 grados de temperatura, lucernarios mal sellados y pegados con cinta adhesiva o los tubos de calefacción en el patio de recreo sin tapar.

Obras mal ejecutadas y con problemas de seguridad para los pequeños, según Sanz, que ha preguntado a la consejera cómo se ha hecho la recepción de los trabajos y cómo se van a subsanar estos problemas.

Ha recordado que los padres se reunieron con los responsables de Educación el pasado 19 de diciembre y se les dijo que se subsanarían, pero a la vuelta al cole tras las vacaciones navideñas no se ha hecho y además se van a recrudecer las condiciones meteorológicas estos próximos días.

Además el diputado de IU ha recordado que Educación ha iniciado el expediente de resolución del contrato con la empresa que construía el aulario de Primaria, cuyas obras tenían que estar acabadas en marzo, por lo que ha criticado también la "incapacidad" del Gobierno para hacer cumplir los contratos que se firman y tienen adjudicados las empresas e introducir cláusulas más garantistas en la contratación pública.

Y en este sentido ha urgido que esta primera fase de las obras de Primaria se liciten a la vez que la segunda fase pendiente para acabar las 9 aulas, los gimnasios y la sala de usos múltiples.

Ha dicho además que algunos alumnos de Primaria ya están estudiando en zonas comunes del centro y ha exigido planificación porque faltan espacios escolares, sobre todo para el próximo curso, y se van a necesitar aulas prefabricadas, cuya instalación se debería garantizar por la administración "desde ya".

El Gobierno de Aragón no ha tardado en responder a las acusaciones hechas desde IU, asegurando que "no hay ningún problema de seguridad". Explican fuentes de la Consejería de Educación que los alumnos comenzaron el curso en unas condicionas que "no eran las idóneas, pero forzadas por la mala planificación del Ejecutivo anterior, que retiró los barracones en julio pese a ver que la obra iba muy justa".

Insisten en que se ha realizado un seguimiento de los trabajos para que la empresa cumpliera y "solucionara los remates y deficiencias constatadas en el de infantil –y así recogidas en el acta de ocupación- y retomara y acelerara las obras en aulario la zona de Primaria.

Pero ante la falta de respuestas efectivas, la situación de insolvencia sobrevenida de la empresa y la certeza de que no se iba a llegar a tiempo, cuentan, se rescindió el contrato y se inició la licitación urgente para completar la obra (la fase de primaria) y un expediente de reclamación de daños. Esto permite además a la administración hacerse cargo desde ya de la reparación y acabados de infantil para que la comunidad educativa del Ana María Navales tenga cuanto antes el servicio educativo que merece.

"No hay inacción, ni dejación de funciones", señalan, para añadir después que "se han adjudicado ya los contratos con responsables técnicos para valorar los daños y dirigir las obras para su reparación". Aseguran que se ha empezado por las instalaciones, que "era lo más urgente, como el sistema de calefacción, que funciona ya con plena normalidad (en contra de lo que ha manifestado el portavoz y que no es cierto). Y se continuará con la carpintería y los lucernarios".

Concentración

Coincidiendo con la reunión entre Educación, el equipo directivo y las familias del colegio, el sindicato UGT ha convocado una concentración el mismo jueves, 11 de enero, a las 14.15 horas, a las puertas del centro para exigir una solución. "Por unas condiciones dignas, seguras y adecuadas para el alumnado y los trabajadores del centro educativo", dice el lema.