Al banquillo por una presunta violación en la ribera del Ebro

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer a Y. M. como presunto autor de un delito de agresión sexual por, supuestamente, obligar a una joven a practicarle una felación y luego penetrarle vaginalmente con los dedos en la ribera del Ebro. «Se hicieron cosas sin mi consentimiento. Me bajó los pantalones y me metió los dedos en la vagina», declaró la víctima. «En todo momento respeté lo que ella me decía. No hay un violador que respete todo lo que le digan», dijo el acusado, de origen magrebí.

Los hechos referidos se remontan a la madrugada del 29 de agosto de 2021. Ambos reconocieron que se conocieron ese día, si bien la joven admitió ante el tribunal provincial, presidido por el magistrado Francisco Picazo, que tenía «unas lagunas» debido a su estado de embriaguez –el informe de Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet reveló un nivel de 1,37g/l de alcohol en sangre– al mismo tiempo que no tuvo ninguna duda en asegurar que ella se negó a estas prácticas «antes, durante y después». La prueba pericial a cargo de la psicóloga forense Cristina Andreu constató que la víctima sufre «sintomatología postraumática» a base de «patrones evasivos» y «muchos cambios en el sistema de creencias», esto último, «muy compatible» con experiencias traumáticas. La Fiscalía y la acusación particular a cargo de Cristina Martínez pidieron ocho años de cárcel y 20.000 euros de indemnización.