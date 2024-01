Como en los inicios de la pandemia, cuando una mascarilla se convirtió en un producto de lujo y era imposible comprarlas, tanto que las caseras llegaron a ser las mayoritarias. Quizá no se llegue a tanto en estos momentos por el auge de los virus respiratorios y, sobre todo, de la gripe, porque de momento solo se ha notado un leve incremento de su venta en los últimos días. Al menos entre la población, porque para los profesionales «el precio ha subido al cielo, la especulación es bestial», reconoce Manuel Arribas, jefe de compras de la farmacia Artal de Zaragoza, antes de añadir que en todos los sectores hay «oportunistas».

Ese incremento de precio se viene dando desde antes de Navidad, previo a las reuniones familiares. De hecho, a los farmacéuticos ahora les cuestan las mascarillas «el doble que en octubre». Y los test de antígenos se «han multiplicado casi por tres». ¿El motivo? «Volvemos a la especulación de finales del año 2021 y principios de 2022, cuando había un pico y subían los precios», señala Arribas, quien insiste en que «no hay distribuidores y tenemos que ir al mercado general», lo que puede provocar que «el mercado quede desabastecido».

Precios topados

Este incremento no lo nota el usuario, ya que tanto el del test como el de las mascarillas están topados por el Gobierno de España, a 0,96 desde abril de 2020 el tapabocas y a 2,94, la prueba. Raquel García, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, duda de que exista desabastecimiento en un futuro; de momento, no lo ha habido. «Quizá se dio en los días en los que estuvimos cerrados; si no había el 1, el 2 ya sí», asegura.

El tapabocas es obligatorio desde el viernes para los profesionales en centros sanitarios y sociosanitarios siempre que estén en contacto directo con el paciente

Ahora, el tapabocas se vende un poco más pero hasta ahora «nada», señala. «Quizá porque todavía tenían alguna en casa o porque no han ido al médico», explica. Eso pese a que en los últimos días sí que se percibe en la población un mayor porcentaje de zaragozanos que la llevan. El tapabocas es obligatorio desde el viernes para los profesionales en centros sanitarios y sociosanitarios siempre que estén en contacto directo con el paciente; y estos también tienen que portarla en las salas de espera. Por eso, García considera que con el crecimiento de la sintomatología también crecerá la venta de mascarillas.

Población concienciada

Esta misma percepción la tiene Manuel Arribas. En la farmacia Artal en diciembre «se han vendido muchas, pero nada que ver con los niveles de la pandemia»; y una cifra muy superior a la de octubre. Eso es porque la población «está concienciada», reconoce, y puntualiza que «quizá no tanto con la vacunación». Sin embargo, sí que destaca el incremento de ventas de test. De hecho, en esta botica en diciembre dispensaron más de 10.000 unidades, la mayoría de covid porque «era lo que se encontraba», ya que el doble es «difícil de conseguir». Pese a esa cifra tan alta (el doble de lo que se vendió en noviembre), es un 15% inferior a los datos de octubre, quizá porque durante el Pilar fueron muchos los zaragozanos los que querían hacerse una prueba para juntarse durante las fiestas. De hecho, la venta fue «muy similar a la de enero del 2022», reconoce.

También por eso ha crecido la compra en diciembre, porque la población «quiere testar» cómo se encuentra ante un incremento de catarros. «Afortunadamente ha quedado en el subconsciente ver si estamos enfermos antes de encontrarnos con una persona vulnerable y poder juntarnos con tranquilidad», señala García.

Desde el Colegio de Farmacéuticos se recomienda a los profesionales que lleven mascarilla para «dar imagen, proteger y protegernos, mientras que Arribas cree que «somos un establecimiento sanitario, igual que los centros de salud».