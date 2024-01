El Gobierno de Aragón avisó de que será «escudo y palanca» para consolidar el «éxito» de las empresas instaladas en Aragón frente a los «desmanes» del Gobierno de España. Así lo expresó su portavoz, vicepresidenta segunda y titular de Economía, Mar Vaquero, ante la última propuesta de Junts Per Cataluña de introducir incentivos fiscales para que las empresas que trasladaron su sede de la comunidad catalana al calor de la crisis del procés regresen a su territorio. La portavoz del Ejecutivo aragonés, eso sí, no concretó más acerca de los posibles «instrumentos legales» que barajan para oponerse a las medidas si, finalmente, el Gobierno de España accediera a las demandas de los independentistas. Pero dejó claro que actuarán «en defensa» de los intereses de Aragón frente a «cualquier amenaza».

Después de que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, dejara caer también que utilizarán todas las medidas legales a su alcance frente a esta propuesta, la portavoz del Ejecutivo recalcó que están «alerta frente a las medidas del_Gobierno central que pretendan atacar a la libertad de las empresas». «Si hay algo que corresponde al Gobierno es ser escudo de sus empresas por encima de cualquier interés político», recalcó la consejera.

En este sentido, mientras el PP votaba en el Congreso de los Diputados en contra del decreto anticrisis del Gobierno central, la portavoz del Ejecutivo aragonés avanzaba que mantendrían las ayudas al transporte en la comunidad autónoma, decayera o no la ayuda de Madrid.

Así las cosas, Vaquero confirmó que las partidas ya estaban previstas en los presupuestos de la comunidad para 2024, por lo que se mantendrán, pasara lo que pasara en Madrid. Tal y como anunciaron desde el Gobierno de Aragón cuando Pedro Sánchez avanzó la decisión de mantener las ayudas actuales al transporte, mantendrán la bonificación del 20% que en principio iba a completar la del 30% del Estado para el transporte dependiente de la comunidad autónoma. Así, si el plan anticrisis no hubiera salido adelante en la segunda votación, al menos los aragoneses habrían disfrutado de ese 20% de descuento. Finalmente lo harán del 50%, como estaba previsto. Una rebaja que afecta a los medios de transporte público que gestiona el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) y las líneas regionales de transporte público por autobús. Una medida que, aproximadamente, supondrá un coste para el Gobierno de Aragón alrededor de 1,5 millones de euros al año.

La portavoz del Gobierno aseguró que «lo lógico» era que el PP no apoyara «los desmanes de un Gobierno claramente débil, fracturado y sometido a los intereses de los independentistas», pero avanzaba que, como partido de Estado, plantearían las iniciativas que vieran oportunas en el medio plazo para «paliar» los efectos de que el decreto anticrisis no fuera aprobado. No será necesario.

Con todo, Vaquero recalcó que «la sumisión del Gobierno de España al independentismo provoca este tipo de amenazas y el Gobierno de Aragón tiene que servir de escudo y seguir trabajando para ser palanca de sus proyectos», haciendo «atractivo» el territorio aragonés para seguir atrayendo empresas.