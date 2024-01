El albergue de Zaragoza, lleno: Huyendo de los cero grados

La temperatura roza los cinco grados en Zaragoza, pero la sensación térmica se siente por debajo de los cero grados y aprieta entre los pocos transeúntes que se animan a pasear por las calles de la ciudad. Ante la precipitada bajada de los temómetros, el albergue municipal prepara sus instalaciones para acoger al mayor número de personas posibles. «Hemos habilitado 40 plazas más en dos barracones y, en la búsqueda de mayor espacio, también hemos colocado colchones en los pasillos y en otras salas del edificio para que nadie se quede en la intemperie», explica Juan Marto, el director del albergue municipal de la capital aragonesa.

Nada más subir las escaleras hay dos puertas que dan acceso a los módulos de descanso, según si eres hombre o mujer. Las habitaciones cuentan con una cama y un armario donde almacenan sus pocas pertenencias, entre poco más de siete metros de largo.

Algunos incluso guardan en un pequeño rincón sus tesoros más preciados, como un paquete de galletas a medio consumir. «Si vienen acompañados de mascotas, estas pueden descansar en los chelines que hay en el patio. Aunque también hay disponible una habitación para el que desee dormir con el animal», especifica el director del albergue. «Los tiempos han cambiado y el perfil de personas que viene también, por lo que nos hemos ido adaptando poco a poco a las diferentes necesidades que se nos presentan», apunta.

Destaca el aumento del perfil femenino entre los acogidos. «Cada vez hay más mujeres sin hogar y se ha roto la concepción de que este tipo de problemas solo lo viven los hombres», explica Marto, que añade que «por ello ahora contamos con 12 camas para ellas y, con la ola de frío, hemos habilitado otras 4 más junto a colchonetas en los pasillos». Un número bastante inferior en comparación con las disponibles para ellos, un total de 61 camas.

Las literas preparadas para la ocasión cuentan con varias mantas y sábanas para darles a sus habitantes una estancia lo más cómoda posible. Entre las más de 20 camas instaladas en uno de los pabellones reina el silencio, «solo entran en las habitaciones por la noche y a la hora de la siesta», incide Marto.

También tienen acceso a comida y bebida tres veces al día. «En principio solo es desayuno, pero dada la situación también les damos de comer y beber», añade el director. Una empatía y un cuidado del que las personas necesitadas están muy agradecidas. Un ejemplo de ello es Rubén Alejo, un barcelonés que vino a la ciudad hace menos de un año y que asegura que «aquí nos cuidan muy bien, nos ayudan mucho».

Alejo relata que ha estado en albergues de otras ciudades, asegura que nunca le habían tratado tan bien como en el de Zaragoza. «Al llegar tuve un pequeño incidente y, lo que en otras ciudades hubiera significado la expulsión, aquí me desplazaron de una habitación a los módulos, pero en ningún momento me dejaron en la calle con el frío», asegura .

Un máximo de 13 noches

Según la normativa de las instalaciones, «la estancia se puede prologar hasta un máximo de 14 días en situaciones excepcionales, como las bajas temperaturas», apunta Marto.

Una vez pasado el plazo, el permanecer en el albergue sólo es posible si «esas condiciones no han cambiado, sino tienen que abandonar las habitaciones», añade el director, quién incide en que, «de todas formas, ellos saben sacarse solos las castañas del fuego. Son personas muy fuertes».

Alejo menciona en su discurso que la convivencia entre los habitantes del edificio es «muy buena». «Al final creas mucha relación, pasas los días con las mismas personas que te entienden por estar en la misma situación que tú», asegura.

Junto a él hay otro hombre, su nombre es Víctor Pérez. Ambos han creado una amistad que definen como «hermandad». «Nos cuidamos el uno al otro, estamos ahí para lo que necesitemos y nos apoyamos en todo», explica Pérez. Era la primera vez que coincidían en el albergue y fue «amistad a primera vista», asegura el primero.

Pérez dice orgulloso que «por fin, he encontrado trabajo. Me han hecho un contrato fijo y empezaré este mismo lunes», añade. Así que, para él, los días entre las paredes del albergue están contados. «Espero no tener que volver a necesitar ayuda, porque significaría que me ha ido bien», declara.

Por otro lado está Alejo, que al igual que muchos otros de los que habitan en las instalaciones municipales, sigue buscando alguna salida laboral. «De momento estaré aquí hasta que pase el plazo y, luego ya veré como me las apaño. Lo bueno es que sé que, si vuelve a ser imposible dormir en la calle por el frío, tendré las puertas del albergue abiertas porque no nos dejarán a la intemperie», asegura el joven, quien junto a su compañero se marcha a la sala común del centro para charlar un rato.